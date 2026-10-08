No te pierdas el concierto de Miami Horror en Foro Puebla. Te compartimos el setlist y telonero para el 8 de octubre.

La agrupación Miami Horror vuelve a la Ciudad de México con un show imperdible lleno de synth-pop e indie dance.

Setlist del concierto de Miami Horror en Foro Puebla

Este sería el setlist que tocaría Miami Horror en el Foro Puebla este jueves 8 de octubre:

Aurora / Dead Flowers

Another Time

Beyond Us

Sometimes

Leila

Together

Glowin

Remember

Don’t Leave Me (In the Sunshine)

Holidays

Real Slow

Love Like Mine

Echoplex

Ovlivion

Colours in the Sky

We’re All Made of Stars

Childhood

“Moon Theory

Restless

All It Ever Was

Lost Seasons

El repertorio de Miami Horror contará con sus mejores éxitos y temas de su más reciente álbum “We Always Had Tomorrow”.

Miami Horror (Miami Horror / Facebook)

Telonero para concierto de Miami Horror en Foro Puebla

El telonero para el concierto de Miami Horror en Foro Puebla será el músico Sean Fischer, conocido con el seudónimo de French Braids.

Nacido en Toronto, Canadá, Sean Fischer ha destacado como pianista de jazz, actualmente radica en la CDMX. Su música combina diversos ritmos desde la electrónica hasta el house y funky.

La presentación previa de French Braids buscará poner el mejor ambiente en el escenario del Foro Puebla.