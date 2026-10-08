No te pierdas el concierto de Miami Horror en Foro Puebla. Te compartimos el setlist y telonero para el 8 de octubre.
La agrupación Miami Horror vuelve a la Ciudad de México con un show imperdible lleno de synth-pop e indie dance.
Setlist del concierto de Miami Horror en Foro Puebla
Este sería el setlist que tocaría Miami Horror en el Foro Puebla este jueves 8 de octubre:
- Aurora / Dead Flowers
- Another Time
- Beyond Us
- Sometimes
- Leila
- Together
- Glowin
- Remember
- Don’t Leave Me (In the Sunshine)
- Holidays
- Real Slow
- Love Like Mine
- Echoplex
- Ovlivion
- Colours in the Sky
- We’re All Made of Stars
- Childhood
- “Moon Theory
- Restless
- All It Ever Was
- Lost Seasons
El repertorio de Miami Horror contará con sus mejores éxitos y temas de su más reciente álbum “We Always Had Tomorrow”.
Telonero para concierto de Miami Horror en Foro Puebla
El telonero para el concierto de Miami Horror en Foro Puebla será el músico Sean Fischer, conocido con el seudónimo de French Braids.
Nacido en Toronto, Canadá, Sean Fischer ha destacado como pianista de jazz, actualmente radica en la CDMX. Su música combina diversos ritmos desde la electrónica hasta el house y funky.
La presentación previa de French Braids buscará poner el mejor ambiente en el escenario del Foro Puebla.