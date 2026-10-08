Te compartimos todos los detalles para el concierto de Okills en el Lunario. Conoce el setlist y telonero para el 8 de octubre.

La banda venezolana Okills festejará sus 15 años de carrera con un show en la Ciudad de México.

Setlist del concierto de Okills en el Lunario

El setlist para el concierto de Okills en el Lunario del Auditorio Nacional programado para el 8 de octubre, sería este:

Céntimos

Si tú y yo fuéramos novios

Humano

Café con chocolate

La mudanza

Barranca del muerto

Menos tú

El plan

Ya no escucho Drexler

Friendzone

Bonito

Omemegú

Sigo sin pensar en ti

Tú

Viejitos

Curita

Funcional

No te emociones

Después / Tiempo / Amigos

Asesina

Baldor

Querido loco / Nube

Gritarte

Lo mejor, lo peor

¿Qué somos?

Okills ofrecerá un concierto en CDMX (Okills / Facebook)

El repertorio de Okills en el Lunario del Auditorio Nacional hará un recorrido por los 15 años de carrera de la banda con sus éxitos y temas más recientes.

Telonero para el concierto de Okills en el Lunario

No se ha confirmado telonero para el concierto de Okills en el Lunario este 8 de octubre.

La banda mencionó en redes sociales que tendrían invitados especiales, pero no un artista previo a su show.

Recordemos que Okills suele contar con artistas durante algunas de sus presentaciones. El más reciente fue Bruno Romano, con quien estrenaron el sencillo “Duolingo”.