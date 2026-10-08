Te compartimos todos los detalles para el concierto de Okills en el Lunario. Conoce el setlist y telonero para el 8 de octubre.
La banda venezolana Okills festejará sus 15 años de carrera con un show en la Ciudad de México.
Setlist del concierto de Okills en el Lunario
El setlist para el concierto de Okills en el Lunario del Auditorio Nacional programado para el 8 de octubre, sería este:
- Céntimos
- Si tú y yo fuéramos novios
- Humano
- Café con chocolate
- La mudanza
- Barranca del muerto
- Menos tú
- El plan
- Ya no escucho Drexler
- Friendzone
- Bonito
- Omemegú
- Sigo sin pensar en ti
- Tú
- Viejitos
- Curita
- Funcional
- No te emociones
- Después / Tiempo / Amigos
- Asesina
- Baldor
- Querido loco / Nube
- Gritarte
- Lo mejor, lo peor
- ¿Qué somos?
El repertorio de Okills en el Lunario del Auditorio Nacional hará un recorrido por los 15 años de carrera de la banda con sus éxitos y temas más recientes.
Telonero para el concierto de Okills en el Lunario
No se ha confirmado telonero para el concierto de Okills en el Lunario este 8 de octubre.
La banda mencionó en redes sociales que tendrían invitados especiales, pero no un artista previo a su show.
Recordemos que Okills suele contar con artistas durante algunas de sus presentaciones. El más reciente fue Bruno Romano, con quien estrenaron el sencillo “Duolingo”.