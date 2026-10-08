Miami Horror se presenta este 8 de octubre en Foro Puebla. Acá te decimos a qué hora termina su concierto.

La banda australiana Miami Horror por fin regresa a Ciudad de México para promocionar su más reciente disco “We Always Had Tomorrow”.

Horario del concierto de Miami Horror en Foro Puebla

Este sería el horario para Miami Horror en el Foro Puebla el jueves 8 de octubre:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Miami Horror (Miami Horror / Facebook)

Previo a su show en vivo, Miami Horror contará con la presencia de Sean Fischer, conocido por el seudónimo de French Braids.

La banda tocará diversos temas, incluidos sus hits clásicos, así como aquellas canciones más recientes.

Todo para ofrecer un gran espectáculo lleno de sinth-pop e indie dance.

Ruta para llegar al Foro Puebla

Si no sabes cómo llegar al Foro Puebla, acá te damos la ruta más fácil para no perderte el concierto de Miami Horror.

En transporte público, la mejor forma es bajarse en la estación Insurgentes del Metro CDMX o Durango del Metrobús.

Considera que si viajas en auto, el Foro Puebla no cuenta con estacionamiento, por lo que se sugiere usar parquímetro cerca de la zona.

La dirección del Foro Puebla es Puebla 186, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México.