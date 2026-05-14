El Palacio de los Deportes de la CDMX recibe al exponente colombiano de la música urbana J Balvin en concierto este 14 y 15 de mayo.

Así que arma tu itinerario para no perderte de ningún momento de el J Balvin en Palacio de los Deportes con los horarios en que terminan los conciertos:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora de los conciertos: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

J Balvin (@jbalvin)

J Balvin en el Palacio de los Deportes este 14 y 15 de mayo

Este 14 y 15 de mayo llega con lo mejor de su música J Balvin en concierto a México para verlo en el Palacio de los Deportes.

Fechas en concierto de J Balvin en el Palacio de los Deportes que serán inolvidables y que ya están agotadas; así que ya tienes todo para disfrutar como se debe.

Recuerda que el Palacio de los Deportes, recuerda el recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.