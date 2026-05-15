La Maraka de la CDMX está por recibir a la cantautora mexicana Paty Cantú este 15 y 16 de mayo en concierto.
Y si no te quieres perder de nada, a los fans ya les dejamos desde ya los detalles de horario y hora en la que terminan los conciertos de Paty Cantú en La Maraka:
- Apertura de puertas: 8:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:30 de la noche
Paty Cantú en La Maraka este 15 y 16 de mayo
Este 15 y 16 de mayo son los esperados conciertos de la residencia de Paty Cantú en La Maraka con lo mejor de su música.
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Recuerda que La Maraka es el recinto ubicado en calle Mitla número 410 en la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, CDMX.
Así que disfruta como se debe de la música en concierto de Paty Cantú en La Maraka, pues ya tienes todos los detalles que no deben faltarte.