La cantautora mexicana Paty Cantú está de regreso a La Maraka de la CDMX con concierto doble para este 15 y 16 de mayo.

Y si eres de los que ya tienes tus boletos, te dejamos los detalles completos desde setlist, telonero y demás para los conciertos de Paty Cantú en La Maraka:

  • Apertura de puertas: 8:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:30 de la noche
Paty Cantú
Paty Cantú (Paty Cantú Instagram @patycantu )

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Paty Cantú en La Maraka

Paty Cantú en La Maraka promete dos noches en concierto íntimas e inolvidables para sus fans este 15 y 16 de mayo.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Paty Cantú en La Maraka sean los siguientes:

  1. Goma de mascar
  2. Corazón bipolar
  3. Amor, amor, amor / Bailo sola / A las 3
  4. Guadalajara / El reloj del corazón
  5. Prefiero ser su amante / La otra
  6. Al infiel
  7. Celos
  8. Mudo / Conocerte / Si yo fuera tú / Bancarrota
  9. Cuenta pendiente
  10. AI Today
  11. Funeral 2.0
  12. Al voluntario
  13. Lo que no quieres saber
  14. Cuando vuelvas
  15. Al mismo kbrn (De Siempre)
  16. Back To The Beginning
  17. Por besarte
  18. La vida después de ti / Duele / Una confusión
  19. No fue suficiente
  20. Clavo que saca otro clavo
  21. Malvas
  22. Déjame ir
  23. Valiente
  24. Afortunadamente no eres tú
  25. Suerte