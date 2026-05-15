La cantautora mexicana Paty Cantú está de regreso a La Maraka de la CDMX con concierto doble para este 15 y 16 de mayo.

Y si eres de los que ya tienes tus boletos, te dejamos los detalles completos desde setlist, telonero y demás para los conciertos de Paty Cantú en La Maraka:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:30 de la noche

Paty Cantú (Paty Cantú Instagram @patycantu )

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Paty Cantú en La Maraka

Paty Cantú en La Maraka promete dos noches en concierto íntimas e inolvidables para sus fans este 15 y 16 de mayo.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Paty Cantú en La Maraka sean los siguientes: