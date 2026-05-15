La cantautora mexicana Paty Cantú está de regreso a La Maraka de la CDMX con concierto doble para este 15 y 16 de mayo.
Y si eres de los que ya tienes tus boletos, te dejamos los detalles completos desde setlist, telonero y demás para los conciertos de Paty Cantú en La Maraka:
- Apertura de puertas: 8:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:30 de la noche
Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Paty Cantú en La Maraka
Paty Cantú en La Maraka promete dos noches en concierto íntimas e inolvidables para sus fans este 15 y 16 de mayo.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Paty Cantú en La Maraka sean los siguientes:
- Goma de mascar
- Corazón bipolar
- Amor, amor, amor / Bailo sola / A las 3
- Guadalajara / El reloj del corazón
- Prefiero ser su amante / La otra
- Al infiel
- Celos
- Mudo / Conocerte / Si yo fuera tú / Bancarrota
- Cuenta pendiente
- AI Today
- Funeral 2.0
- Al voluntario
- Lo que no quieres saber
- Cuando vuelvas
- Al mismo kbrn (De Siempre)
- Back To The Beginning
- Por besarte
- La vida después de ti / Duele / Una confusión
- No fue suficiente
- Clavo que saca otro clavo
- Malvas
- Déjame ir
- Valiente
- Afortunadamente no eres tú
- Suerte