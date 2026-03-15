Te decimos a qué hora termina el concierto de Roberto Carlos en Arena CDMX.

Roberto Carlos, de 84 años de edad, dará un concierto inolvidable en la CDMX a todos sus fanáticos.

Horario del 14 de marzo para el concierto de Roberto Carlos en Arena CDMX

Si asistirás al concierto de Roberto Carlos en Arena CDMX el 14 de marzo, el horario será el siguiente:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración de concierto: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche aproximadamente

Roberto Carlos (Especial)

El show en vivo de Roberto Carlos será especial para los fans del cantante brasileño.

Temas como Amada Amante, Solamente una Vez y Emociones con la voz de Roberto Carlos amenizarán la noche.

Con una carrera envidiable, el también llamado El Rey de la Música Latina es uno de los mejores intérpretes latinoamericanos de la balada romántica.

¿Cómo llegar a la Arena CDMX? Ruta en transporte público

Si viajas en transporte público, la ruta más sencilla para llegar a la Arena CDMX es bajarte en la estación Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6 del Metro.

Una vez que bajes del Metro CDMX tendrás que caminar durante unos minutos por Avenido de las Granjas hasta llegar al recinto.

En caso de que viajes por Metrobús, la opción es bajarte en la estación UAM Azcapotzalco de la Línea 6.

La dirección de la Arena CDMX es Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230, Ciudad de México.