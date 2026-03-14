El cantante del regional mexicano, Christian Nodal se presenta en concierto hoy 14 de marzo en el Palenque Texcoco.

Concierto en Palenque Texcoco del cual a los fans les tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierdan de Christian Nodal:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche

Telonero: Sin artista previó

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Christian Nodal muestra los paisajes que rodean su casa en México (Instagram/@nodal )

Posible setlist para Christian Nodal en Palenque Texcoco hoy 14 de marzo

Hoy 14 de marzo es el esperado concierto del cantante mexicano Christian Nodal en el Palenque Texcoco.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Christian Nodal sean los siguientes: