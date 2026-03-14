El cantante del regional mexicano, Christian Nodal se presenta en concierto hoy 14 de marzo en el Palenque Texcoco.

Concierto en Palenque Texcoco del cual a los fans les tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierdan de Christian Nodal:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:30 de la noche
  • Telonero: Sin artista previó
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
Christian Nodal muestra los paisajes que rodean su casa en México
Christian Nodal muestra los paisajes que rodean su casa en México (Instagram/@nodal )

Posible setlist para Christian Nodal en Palenque Texcoco hoy 14 de marzo

Hoy 14 de marzo es el esperado concierto del cantante mexicano Christian Nodal en el Palenque Texcoco.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Christian Nodal sean los siguientes:

  1. No te contaron mal
  2. Ayayay!
  3. Se me olvidó
  4. El amigo
  5. Amé
  6. La mitad
  7. Por el resto de tu vida
  8. Te fallé
  9. Probablemente
  10. Si te falta alguien
  11. Pa’ olvidarme de ella
  12. Dime cómo quieres
  13. Amor tóxico
  14. Adiós amor
  15. De los besos que te di
  16. Un cumbión dolido
  17. La sinvergüenza
  18. Me dejé llevar
  19. Aquí abajo
  20. Nace un borracho
  21. Botella tras botella
  22. De los besos que te di
  23. Ya no somos ni seremos
  24. Adiós amor