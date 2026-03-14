El cantante del regional mexicano, Christian Nodal se presenta en concierto hoy 14 de marzo en el Palenque Texcoco.
Concierto en Palenque Texcoco del cual a los fans les tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierdan de Christian Nodal:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche
- Telonero: Sin artista previó
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
Posible setlist para Christian Nodal en Palenque Texcoco hoy 14 de marzo
Hoy 14 de marzo es el esperado concierto del cantante mexicano Christian Nodal en el Palenque Texcoco.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Christian Nodal sean los siguientes:
- No te contaron mal
- Ayayay!
- Se me olvidó
- El amigo
- Amé
- La mitad
- Por el resto de tu vida
- Te fallé
- Probablemente
- Si te falta alguien
- Pa’ olvidarme de ella
- Dime cómo quieres
- Amor tóxico
- Adiós amor
- De los besos que te di
- Un cumbión dolido
- La sinvergüenza
- Me dejé llevar
- Aquí abajo
- Nace un borracho
- Botella tras botella
- De los besos que te di
- Ya no somos ni seremos
- Adiós amor