El Palenque Texcoco recibe en concierto este 14 de marzo al cantante del regional mexicano Christian Nodal.
Así que si ya tienes tus boletos para ver a Christian Nodal en Palenque Texcoco presta atención que te traemos los detalles del horario y hora en la que termina la presentación:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche
- Telonero: Sin artista previó
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
Christian Nodal en Palenque Texcoco hoy 14 de marzo
Este sábado 14 de marzo la música de Christian Nodal llega al Palenque Texcoco con un concierto que promete ser una noche inolvidable para los fans.
Recuerda que el Palenque Texcoco es el recinto ubicado en Manzana número 024, en Texcoco de Santa María Tulantongo, en el Estado de México.
La sencilla forma para llegar es tomar Calzada Ignacio Zaragoza y después la Carretera México-Texcoco para ubicar el recinto.
Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe del concierto de Christian Nodal en el Palenque Texcoco hoy 14 de marzo.