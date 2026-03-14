El Palenque Texcoco recibe en concierto este 14 de marzo al cantante del regional mexicano Christian Nodal.

Así que si ya tienes tus boletos para ver a Christian Nodal en Palenque Texcoco presta atención que te traemos los detalles del horario y hora en la que termina la presentación:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche

Telonero: Sin artista previó

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Christian Nodal, cantante. (Agencia México)

Christian Nodal en Palenque Texcoco hoy 14 de marzo

Este sábado 14 de marzo la música de Christian Nodal llega al Palenque Texcoco con un concierto que promete ser una noche inolvidable para los fans.

Recuerda que el Palenque Texcoco es el recinto ubicado en Manzana número 024, en Texcoco de Santa María Tulantongo, en el Estado de México.

La sencilla forma para llegar es tomar Calzada Ignacio Zaragoza y después la Carretera México-Texcoco para ubicar el recinto.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe del concierto de Christian Nodal en el Palenque Texcoco hoy 14 de marzo.