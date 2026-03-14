El Auditorio Nacional de la CDMX recibe en concierto a 90s Pop Tour este sábado 14 de marzo.

El festival del 90s Pop Tour de los cuales a los fans ya les tenemos todos los detalles para que no se pierdan de nada desde el Auditorio Nacional, a continuación los detalles de horario, bandas y demás:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 45 temas en vivo

Artistas:

JNS Kabah Ari Erika Kalimba M’Balia Magneto Erik Rubin Mercurio The Sacados Caló S.B.S. Djs Le Twins

Duración: Se estima 2:30 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:30 de la noche

90s Pop Tour en Auditorio Nacional (superboletos )

Posible setlist para el 90s Pop Tour en Auditorio Nacional hoy 14 de marzo

La gira de concierto El Antro de los 90s Pop Tour aterriza al Auditorio Nacional hoy 14 de marzo para un concierto que promete ser inolvidable, pues los posible temas en el setlist de canciones serían: