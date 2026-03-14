El Auditorio Nacional de la CDMX recibe en concierto a 90s Pop Tour este sábado 14 de marzo.
El festival del 90s Pop Tour de los cuales a los fans ya les tenemos todos los detalles para que no se pierdan de nada desde el Auditorio Nacional, a continuación los detalles de horario, bandas y demás:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Setlist de canciones: Aproximadamente 45 temas en vivo
- Artistas:
- JNS
- Kabah
- Ari
- Erika
- Kalimba
- M’Balia
- Magneto
- Erik Rubin
- Mercurio
- The Sacados
- Caló
- S.B.S.
- Djs Le Twins
- Duración: Se estima 2:30 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 11:30 de la noche
Posible setlist para el 90s Pop Tour en Auditorio Nacional hoy 14 de marzo
La gira de concierto El Antro de los 90s Pop Tour aterriza al Auditorio Nacional hoy 14 de marzo para un concierto que promete ser inolvidable, pues los posible temas en el setlist de canciones serían:
- Tus besos - Onda Vaselina
- Suena tremendo - Magneto
- Entre azul y buenas noches - JNS
- Casi al final - Kabah
- No es obsesión -Onda Vaselina
- Sabes mi número - The Sacados
- Cuando mueres por alguien - Erik Rubín
- El cubo - Caló
- Enferma de amor y Pepe - JNS
- Vuela más alto - Onda Vaselina
- 40 grados - Magneto
- Dame amor - Erik Rubín
- Ponte atento - Caló
- Vive - Kabah
- Ritmo de la noche - The Sacados
- Para siempre - Magneto
- Colegiala - Caló
- Más de lo que te imaginas - The Sacados
- Chicas chic - Mercurio
- Un pie tras otro pie - Onda Vaselina
- Capitán - Caló
- Estoy por él y Tal vez - JNS
- Bikini a lunares amarillos - The Sacados
- Follow the leader - S.B.S
- Al pasar - Kabah
- Dime que me amas - JNS
- Princesa tibetana - Erik Rubín
- Pensando en esa chica - The Sacados
- Malherido - Magneto
- Shabadabada - OV7
- Formas de Amor - Caló
- Candela - Mercurio
- Te necesito y Estaré - Kabah
- Explota corazón - Mercurio
- Ámame hasta con los dientes - Erik Rubín
- Mírame a los ojos - Onda Vaselina
- Cambiando el destino - Magneto
- Te quiero tanto - OV7
- Enamoradísimo - Mercurio
- Enloquéceme - OV7
- La calle de las sirenas - Kabah
- Vuela, vuela - Magneto
- No puedo más - Caló
- Me pongo mis jeans - JNS
- Antro - Kabah