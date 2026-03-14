El Auditorio Nacional de la CDMX recibe en concierto a 90s Pop Tour este sábado 14 de marzo.

El festival del 90s Pop Tour de los cuales a los fans ya les tenemos todos los detalles para que no se pierdan de nada desde el Auditorio Nacional, a continuación los detalles de horario, bandas y demás:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 45 temas en vivo
  • Artistas:
  1. JNS
  2. Kabah
  3. Ari
  4. Erika
  5. Kalimba
  6. M’Balia
  7. Magneto
  8. Erik Rubin
  9. Mercurio
  10. The Sacados
  11. Caló
  12. S.B.S.
  13. Djs Le Twins
  • Duración: Se estima 2:30 horas de música
  • Hora en la que termina: Alrededor de las 11:30 de la noche
90s Pop Tour en Auditorio Nacional
90s Pop Tour en Auditorio Nacional (superboletos )

Posible setlist para el 90s Pop Tour en Auditorio Nacional hoy 14 de marzo

La gira de concierto El Antro de los 90s Pop Tour aterriza al Auditorio Nacional hoy 14 de marzo para un concierto que promete ser inolvidable, pues los posible temas en el setlist de canciones serían:

  1. Tus besos - Onda Vaselina
  2. Suena tremendo - Magneto
  3. Entre azul y buenas noches - JNS
  4. Casi al final - Kabah
  5. No es obsesión -Onda Vaselina
  6. Sabes mi número - The Sacados
  7. Cuando mueres por alguien - Erik Rubín
  8. El cubo - Caló
  9. Enferma de amor y Pepe - JNS
  10. Vuela más alto - Onda Vaselina
  11. 40 grados - Magneto
  12. Dame amor - Erik Rubín
  13. Ponte atento - Caló
  14. Vive - Kabah
  15. Ritmo de la noche - The Sacados
  16. Para siempre - Magneto
  17. Colegiala - Caló
  18. Más de lo que te imaginas - The Sacados
  19. Chicas chic - Mercurio
  20. Un pie tras otro pie - Onda Vaselina
  21. Capitán - Caló
  22. Estoy por él y Tal vez - JNS
  23. Bikini a lunares amarillos - The Sacados
  24. Follow the leader - S.B.S
  25. Al pasar - Kabah
  26. Dime que me amas - JNS
  27. Princesa tibetana - Erik Rubín
  28. Pensando en esa chica - The Sacados
  29. Malherido - Magneto
  30. Shabadabada - OV7
  31. Formas de Amor - Caló
  32. Candela - Mercurio
  33. Te necesito y Estaré - Kabah
  34. Explota corazón - Mercurio
  35. Ámame hasta con los dientes - Erik Rubín
  36. Mírame a los ojos - Onda Vaselina
  37. Cambiando el destino - Magneto
  38. Te quiero tanto - OV7
  39. Enamoradísimo - Mercurio
  40. Enloquéceme - OV7
  41. La calle de las sirenas - Kabah
  42. Vuela, vuela - Magneto
  43. No puedo más - Caló
  44. Me pongo mis jeans - JNS
  45. Antro - Kabah