Te damos los detalles del concierto de Roberto Carlos en Arena CDMX; este es el setlist, horario y telonero para el 14 de marzo.

El Tour México 2026 del cantante Roberto Carlos, de 84 años de edad, llega a la CDMX.

Setlist del concierto de Roberto Carlos en Arena CDMX

El setlist para el concierto de Roberto Carlos del 14 de marzo sería este:

Emociones

Qué será de ti

Cama y Mesa

Detalles

Desahogo

Tu regreso

Lady Laura

Mujer pequeña

Arrastra una silla

La curvas de Santos

Propuesta

Cóncavo y Convexo

Mi cachorrito

Ese tipo soy yo

El gato que está triste y azul

La distancia

El día que me quieras

Amigo

Jesucristo

Amada amante

Un millón de amigos

Solamente una vez

Roberto Carlos (@robertocarlosoficial / Instagram)

Horario del concierto de Roberto Carlos en Arena CDMX

El horario del concierto de Roberto Carlos en Arena CDMX el 14 de marzo quedó de la siguiente manera:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche aproximadamente

La Arena CDMX se ubica en Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230, Ciudad de México.

Telonero para el concierto de Roberto Carlos en Arena CDMX

No se ha confirmado telonero para el concierto de Roberto Carlos en la Arena CDMX el 14 de marzo.

Sin embargo, el concierto será bastante emotivo porque el icónico cantante brasileño interpretará sus mejores temas.

La carrera de Roberto Carlos iniciaría hacia finales de los años cincuenta y con el paso de los años se consolidaría en un referente de la balada romántica.