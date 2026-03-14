Te damos los detalles del concierto de Roberto Carlos en Arena CDMX; este es el setlist, horario y telonero para el 14 de marzo.
El Tour México 2026 del cantante Roberto Carlos, de 84 años de edad, llega a la CDMX.
Setlist del concierto de Roberto Carlos en Arena CDMX
El setlist para el concierto de Roberto Carlos del 14 de marzo sería este:
- Emociones
- Qué será de ti
- Cama y Mesa
- Detalles
- Desahogo
- Tu regreso
- Lady Laura
- Mujer pequeña
- Arrastra una silla
- La curvas de Santos
- Propuesta
- Cóncavo y Convexo
- Mi cachorrito
- Ese tipo soy yo
- El gato que está triste y azul
- La distancia
- El día que me quieras
- Amigo
- Jesucristo
- Amada amante
- Un millón de amigos
- Solamente una vez
Horario del concierto de Roberto Carlos en Arena CDMX
El horario del concierto de Roberto Carlos en Arena CDMX el 14 de marzo quedó de la siguiente manera:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 de la noche aproximadamente
La Arena CDMX se ubica en Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230, Ciudad de México.
Telonero para el concierto de Roberto Carlos en Arena CDMX
No se ha confirmado telonero para el concierto de Roberto Carlos en la Arena CDMX el 14 de marzo.
Sin embargo, el concierto será bastante emotivo porque el icónico cantante brasileño interpretará sus mejores temas.
La carrera de Roberto Carlos iniciaría hacia finales de los años cincuenta y con el paso de los años se consolidaría en un referente de la balada romántica.