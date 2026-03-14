Conoce a qué hora termina el concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano; este es el horario del 14 y 15 de marzo.

La gira Ricky Martin Live México 2026 hará escala en la CDMX con un par de memorables conciertos.

Horario del 14 y 15 de marzo para el concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano

El horario para el concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano será el siguiente para el sábado 14 de marzo:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 1 hora y 30 minutos

Fin de concierto: 10:30 de la noche, aproximadamente

Ricky Martin (@ricky_martin)

Ahora bien, para el domingo 15 de marzo, el horario del concierto de Ricky Martin quedó así:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 1 hora y 30 minutos

Fin de concierto: 9:30 de la noche, aproximadamente

Se tiene previsto que ambos conciertos de Ricky Martin sean épicos, ya que el cantante puertorriqueño interprete sus mejores temas.

Ricky Martin (@RickyMartinOfficialPage / Facebook)

¿Cómo llegar al Estadio Fray Nano para el concierto de Ricky Martin?

Para llegar al Estadio Fray Nano si viajas en transporte público puedes bajarte en la estación Mixiuhca de la Línea 9 del Metro CDMX.

De ahí tendrás que caminar entre 10 a 15 minutos hasta llegar al recinto.

Otra opción en transporte público son las estaciones Fernando Iglesias Calderón, Mixiuhca o Genaro García de la Línea 2 del Trolebús.

La dirección del Estadio Fray Nano es Fernando Iglesias Calderón S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900 Ciudad de México.