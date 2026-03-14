Prepárate para el concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano. Te dejamos el setlist, horario y telonero para el 14 y 15 de marzo.

El cantante Ricky Martin, de 54 años de edad, visitará la CDMX para dar dos conciertos a sus fans.

Setlist del concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano

De acuerdo con sus últimas presentaciones, este sería el setlist para los conciertos de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano el 14 y 15 de marzo:

  1. Pégate
  2. María
  3. Adrenalina
  4. Love You for a Day
  5. Bombón de azúcar
  6. Vuelve
  7. Shake Your Bon-Bon
  8. Qué rico fuera
  9. Lola, Lola
  10. La bomba
  11. She Bangs
  12. Private Emotion
  13. She’s All I Ever Had
  14. Nobody Wants to Be Lonely
  15. Fuego de Noche, Nieve de Día
  16. Te extraño, Te olvido, Te amo
  17. Tu recuerdo
  18. Tal vez
  19. La mordidita
  20. Por arriba, por abajo
  21. Vente pa’ ca
  22. Livin’ la Vida Loca
  23. The Cup of Life
Ricky Martin, cantante.
Ricky Martin, cantante. (RickyMartinOfficialPage)

Horario para el concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano

El horario para el concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano será el siguiente para el 14 de marzo:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente
  • Inicio de concierto: 9:00 de la noche
  • Duración: 1 hora y 30 minutos
  • Fin de concierto: 10:30 de la noche

Mientras que el 15 de marzo, el horario del concierto de Ricky Martin quedó así:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde aproximadamente
  • Inicio de concierto: 8:00 de la noche
  • Duración: 1 hora y 30 minutos
  • Fin de concierto: 9:30 de la noche, aproximadamente
Ricky Martin
Ricky Martin (@RickyMartinOfficialPage / Facebook)

Telonero del concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano

Hasta el momento, no se ha anunciado telonero para el concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano el 14 y 15 de marzo 2026.

El cantante puertorriqueño será el protagonista de sus show en vivo en la Ciudad de México.

Por lo que se esperan dos noches memorables en donde cante sus mejores éxitos.

Ricky Martin
Ricky Martin (Instagram/@vmas)