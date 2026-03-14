Prepárate para el concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano. Te dejamos el setlist, horario y telonero para el 14 y 15 de marzo.

El cantante Ricky Martin, de 54 años de edad, visitará la CDMX para dar dos conciertos a sus fans.

Setlist del concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano

De acuerdo con sus últimas presentaciones, este sería el setlist para los conciertos de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano el 14 y 15 de marzo:

Pégate María Adrenalina Love You for a Day Bombón de azúcar Vuelve Shake Your Bon-Bon Qué rico fuera Lola, Lola La bomba She Bangs Private Emotion She’s All I Ever Had Nobody Wants to Be Lonely Fuego de Noche, Nieve de Día Te extraño, Te olvido, Te amo Tu recuerdo Tal vez La mordidita Por arriba, por abajo Vente pa’ ca Livin’ la Vida Loca The Cup of Life

Ricky Martin, cantante. (RickyMartinOfficialPage)

Horario para el concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano

El horario para el concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano será el siguiente para el 14 de marzo:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 1 hora y 30 minutos

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Mientras que el 15 de marzo, el horario del concierto de Ricky Martin quedó así:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 1 hora y 30 minutos

Fin de concierto: 9:30 de la noche, aproximadamente

Ricky Martin (@RickyMartinOfficialPage / Facebook)

Telonero del concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano

Hasta el momento, no se ha anunciado telonero para el concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano el 14 y 15 de marzo 2026.

El cantante puertorriqueño será el protagonista de sus show en vivo en la Ciudad de México.

Por lo que se esperan dos noches memorables en donde cante sus mejores éxitos.