Prepárate para el concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano. Te dejamos el setlist, horario y telonero para el 14 y 15 de marzo.
El cantante Ricky Martin, de 54 años de edad, visitará la CDMX para dar dos conciertos a sus fans.
Setlist del concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano
De acuerdo con sus últimas presentaciones, este sería el setlist para los conciertos de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano el 14 y 15 de marzo:
- Pégate
- María
- Adrenalina
- Love You for a Day
- Bombón de azúcar
- Vuelve
- Shake Your Bon-Bon
- Qué rico fuera
- Lola, Lola
- La bomba
- She Bangs
- Private Emotion
- She’s All I Ever Had
- Nobody Wants to Be Lonely
- Fuego de Noche, Nieve de Día
- Te extraño, Te olvido, Te amo
- Tu recuerdo
- Tal vez
- La mordidita
- Por arriba, por abajo
- Vente pa’ ca
- Livin’ la Vida Loca
- The Cup of Life
Horario para el concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano
El horario para el concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano será el siguiente para el 14 de marzo:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 1 hora y 30 minutos
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Mientras que el 15 de marzo, el horario del concierto de Ricky Martin quedó así:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 1 hora y 30 minutos
- Fin de concierto: 9:30 de la noche, aproximadamente
Telonero del concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano
Hasta el momento, no se ha anunciado telonero para el concierto de Ricky Martin en el Estadio Fray Nano el 14 y 15 de marzo 2026.
El cantante puertorriqueño será el protagonista de sus show en vivo en la Ciudad de México.
Por lo que se esperan dos noches memorables en donde cante sus mejores éxitos.