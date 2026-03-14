90s Pop Tour que prometen poner a bailar con lo mejor de su música en el Auditorio Nacional hoy 14 de marzo en concierto.

Concierto de 90s Pop Tour en el Auditorio Nacional del que te tenemos horario y hora en la que termina para que disfrutes de todo momento:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 45 temas en vivo

Artistas:

JNS Kabah Ari Erika Kalimba M’Balia Magneto Erik Rubin Mercurio The Sacados Caló S.B.S. Djs Le Twins

Duración: Se estima 2:30 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:30 de la noche

90s Pop Tour en Auditorio Nacional (superboletos )

El Antro de los 90s Pop Tour llega al Auditorio Nacional

Este sábado 14 de marzo el El Antro de los 90s Pop Tour llega al Auditorio Nacional con un concierto que promete tener la música de toda una generación.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.