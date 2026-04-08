Si quieres saber a qué hora termina el concierto de PinkPantheress en Pabellón del Palacio de los Deportes, acá te damos el horario 8 de abril.

La cantante y productora PinkPantheress, de 24 años de edad, visita la CDMX como parte de su gira “An Evening with PinkPantheress“.

PinkPantheress (@pinkpantheress / Instagram)

Horario del concierto de PinkPantheress en Pabellón del Palacio de los Deportes

El horario del 8 de abril para el concierto de PinkPantheress en Pabellón del Palacio de los Deportes es este:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Telonero: 7:30 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

La telonera para el concierto de PinkPantheress en Pabellón del Palacio de los Deportes será la cantante Cece Natalie, de 20 años de edad.

Concierto de PinkPantheress en Pabellón del Palacio de los Deportes (Ocesa)

Victoria Beverley Walker, mejor conocida como PinkPatheress, logró la fama en 2021 en la plataforma TikTok luego de que algunos de sus temas se hicieran virales.

Por ello, hay altas expectativas entre los fans de PinkPantheress, ya que es su primera visita a la CDMX.

Ruta para llegar al Pabellón del Palacio de los Deportes

Te explicamos la mejor ruta para llegar al Pabellón del Palacio de los Deportes, y no perderte del concierto de PinkPantheress.

En transporte público, las estaciones más cercanas al recinto son Velódromo del Metro CDMX o Goma del Metrobús.

Recuerda que la entrada al Pabellón Oeste es a través de la puerta 5 del Palacio de los Deportes.

La dirección del Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes es: Añil 467, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México.