Este miércoles 8 de abril, el colombiano Juan Fernando Fonseca dará un concierto en CDMX como parte del cierre de su gira iniciada en su tierra natal.

La cita con el cantante es en punto de las 20:30 horas en el Auditorio Nacional, recinto emblemático de la capital del país.

Setlist para el concierto de Fonseca en Auditorio Nacional

Tropical Tour es una celebración del disco Tropical de Fonseca, material lanzado en 2024 y que fue acreedor a un premio Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical.

En este sentido, es probable que en el Auditorio Nacional resuenen canciones del disco como:

Si tú me quieres

La misma nota

Pedacito de playa

Con una botella

Noche de carnaval

Arrepentida

No sé si pueda

Fonseca (Instagram | Fonseca)

Sin embargo, y dada la trayectoria de Fonseca en la música, también será posible escuchar éxitos como:

Eres mi sueño

Vine a buscarte

Simples corazones

Entre mi vida y la tuya

Arroyito

Te mando flores

Por pura curiosidad

Volver a verte

Ven

Hace tiempo

Cartagena

Venga lo que venga

Nunca me fui

Paraíso Travel

Prometo

Telonero e invitados especiales de Fonseca en el Auditorio Nacional

De acuerdo con información disponible previa al concierto de Fonseca en CDMX, hasta el momento no se ha anunciado un telonero para el cantante.

Generalmente, el colombiano suele invitar a otros artistas de la escena tropical/pop de Colombia o México, por lo que fans no descartan una sorpresa de último minuto en vivo.