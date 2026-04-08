Este miércoles 8 de abril, el colombiano Juan Fernando Fonseca dará un concierto en CDMX como parte del cierre de su gira iniciada en su tierra natal.
La cita con el cantante es en punto de las 20:30 horas en el Auditorio Nacional, recinto emblemático de la capital del país.
Setlist para el concierto de Fonseca en Auditorio Nacional
Tropical Tour es una celebración del disco Tropical de Fonseca, material lanzado en 2024 y que fue acreedor a un premio Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical.
En este sentido, es probable que en el Auditorio Nacional resuenen canciones del disco como:
- Si tú me quieres
- La misma nota
- Pedacito de playa
- Con una botella
- Noche de carnaval
- Arrepentida
- No sé si pueda
Sin embargo, y dada la trayectoria de Fonseca en la música, también será posible escuchar éxitos como:
- Eres mi sueño
- Vine a buscarte
- Simples corazones
- Entre mi vida y la tuya
- Arroyito
- Te mando flores
- Por pura curiosidad
- Volver a verte
- Ven
- Hace tiempo
- Cartagena
- Venga lo que venga
- Nunca me fui
- Paraíso Travel
- Prometo
Telonero e invitados especiales de Fonseca en el Auditorio Nacional
De acuerdo con información disponible previa al concierto de Fonseca en CDMX, hasta el momento no se ha anunciado un telonero para el cantante.
Generalmente, el colombiano suele invitar a otros artistas de la escena tropical/pop de Colombia o México, por lo que fans no descartan una sorpresa de último minuto en vivo.