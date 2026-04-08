La espera terminó para los fans de la música tropical con el concierto de Fonseca en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Según información oficial del recinto y de Superboletos, estos son los horarios a tener en cuenta para los asistentes al espectáculo:

Inicio: a las 20:30 horas

Duración: dos horas (aproximadamente)

Término: a las 22:30 horas

Fonseca (Instagram | Fonseca)

Tropical Tour, la gira de Fonseca que ha recorrido Latinoamérica

Durante una rueda de prensa en la CDMX, Fonseca habló de lo que significa para él la realización de Tropical Tour.

Esta es una gira de conciertos que inició el cantante colombiano en honor a su disco Tropical, lanzado en 2024.

El cantante expresó un fuerte entusiasmo por su próximo show en la capital del país, prometiendo un show cargado de música y ambiente tropical.

A su vez, afirmó que para este punto de su carrera y de la gira será posible escuchar su evolución como artista al ser un concierto y un álbum lleno de géneros por los que se ha sentido influenciado.

Fonseca (Instagram | Fonseca)

Cabe destacar que La gira Tropical Tour cerraría con el concierto en México , por lo que es una fecha especial para el cantautor colombiano.

En este sentido, agradeció a sus fans mexicanos por abrirle las puertas, reconociendo todo el cariño que ha recibido en el país y esperando poder regresarles un poco de afecto en el Auditorio Nacional.