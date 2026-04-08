¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Mind Enterprises en Foro Puebla? Acá el horario del 8 abril de 2026.

Mind Enterpirses aterriza en CDMX con su Tour 2026 para un concierto inolvidable a todos sus fans.

Horario del 8 de abril para el concierto de Mind Enterprises en Foro Puebla

El concierto de Mind Enterprises en Foro Puebla tendrá el siguiente horario para hoy 8 de abril:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Teloneros: 8:00 de la noche

Inicio concierto: 9:00 de la noche

Duración: 1 hora y 30 minutos aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche aproximadamente

Mind Enterprises (@mindenterprises / Instagram)

Mind Enterprises fusiona el italo disco, techno y electro de los años 90 en un sonido único que pone a bailar a todos sus fans.

Por ello, se espera un gran ambiente durante su presentación en el Foro Puebla 186 de la CDMX.

El concierto de Mind Enterprises contará con los siguientes artistas invitados:

Papa

Jazz

B2B

Rafatel

Mind Enterprises (@mindenterprises / Instagram)

Ruta fácil para llegar al Foro Puebla

Si no sabes cómo llegar al Foro Puebla, acá te damos la mejor ruta.

En transporte público, la opción más cercana es la estación Insurgentes del Metro CDMX o Durango del Metrobús.

Si viajas en auto considera que el Foro Puebla no cuenta con estacionamiento propio, lo más recomendable usar el servicio de parquímetro de la zona.

La dirección del Foro Puebla es Puebla 186, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México.