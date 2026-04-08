¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Mind Enterprises en Foro Puebla? Acá el horario del 8 abril de 2026.
Mind Enterpirses aterriza en CDMX con su Tour 2026 para un concierto inolvidable a todos sus fans.
Horario del 8 de abril para el concierto de Mind Enterprises en Foro Puebla
El concierto de Mind Enterprises en Foro Puebla tendrá el siguiente horario para hoy 8 de abril:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Teloneros: 8:00 de la noche
- Inicio concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 1 hora y 30 minutos aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche aproximadamente
Mind Enterprises fusiona el italo disco, techno y electro de los años 90 en un sonido único que pone a bailar a todos sus fans.
Por ello, se espera un gran ambiente durante su presentación en el Foro Puebla 186 de la CDMX.
El concierto de Mind Enterprises contará con los siguientes artistas invitados:
- Papa
- Jazz
- B2B
- Rafatel
Ruta fácil para llegar al Foro Puebla
Si no sabes cómo llegar al Foro Puebla, acá te damos la mejor ruta.
En transporte público, la opción más cercana es la estación Insurgentes del Metro CDMX o Durango del Metrobús.
Si viajas en auto considera que el Foro Puebla no cuenta con estacionamiento propio, lo más recomendable usar el servicio de parquímetro de la zona.
La dirección del Foro Puebla es Puebla 186, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México.