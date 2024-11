Luego de que la temporada 3 de la serie de terror From llegará a su final, la intriga no solo se ha hecho por su capítulo concluyente entre sus seguidores.

Pues el nombre de Jill Green está causando sensación, luego de que el final de la temporada 3 de From le fuera dedicado.

Por lo que son muchos los que se preguntan por qué el final de la temporada 3 de From está dedicado a Jill Green e incluso de quién se trata.

Final de la temporada 3 de From es dedicado a Jill Green

A tan solo unos días de que la temporada 3 de From llegará a su final, los fans se han mostrado curiosos ante el nombre de Jill Green.

Pues durante el final de temporada 3 de From, el capítulo fue dedicado apareciendo: “ Esta temporada está dedicada en memoria amorosa a Jill Green”.

Lo que ha hecho que entre seguidores de la serie de terror From se pregunten el por qué y hasta quién es Jill Green.

Con ello, medios locales han precisado que Jill Green no se trata de conocida productora ejecutiva de la serie Nine Bodies in a Mexican Morgue.

Pues la dedicatoria a Jill Green en el final de temporada 3 de From es nada más ni menos que para la hermana mayor del director de la temporada Jack Bender quien murió en marzo de 2024.

Por lo que ante el último trabajo de Jack Bender el equipo de temporada 3 de From le dedicó este a la hermana del director de la serie de terror.

¿Por qué el final de la temporada 3 de From está dedicado a Jill Green? (From )

From es renovada para una temporada 4

Tras el final de la temporada 3 de la serie de terror From, los fans estarán muy contentos, pues se ha confirmado oficialmente su renovación para una temporada 4.

Sin embargo, el estreno para la temporada 4 de From aún tardará un poco más, ya que en los detalles se sabe que está programado para 2026.

Mientras que la producción de la temporada 4 de From comenzará en Nueva Escocia, Canadá en 2025.

Asimismo, se sabe que la temporada 4 de From contará con un total de 10 episodios confirmados.