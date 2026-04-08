Los Mesoneros se reencontrarán con su público mexicano con dos conciertos en CDMX, programados en el Lunario del Auditorio Nacional.

De acuerdo con información de Ticketmaster, los horarios para el miércoles 8 y jueves 9 de abril son:

Inicio: a las 20:30 horas

Duración: hora y media (aproximadamente)

Término: a las 22:00 horas

Los Mesoneros en Teatro Metropolitan (@losmesoneros)

Los Mesoneros consolidaron su evolución musical con Abbey Road y redefinieron su sonido en 2026

La banda venezolana Los Mesoneros inició su trayectoria en 2006 en Caracas, influenciada por el rock británico y el pop-rock alternativo, consolidando una identidad musical distintiva.

Conformada por Luis Jiménez, Juan Sucre y Carlos Sardi, la agrupación presentó su álbum Eso que nos trajo a Abbey Road, una reinterpretación de sus temas clásicos.

El proyecto incluyó nuevas canciones que anticiparon la evolución sonora del grupo, combinando su esencia original con una producción más íntima y orientada a capturar energía en vivo.

Los Mesoneros (Instagram | Los Mesoneros)

La discografía de la banda sumó cinco álbumes de estudio, incluyendo Indeleble, Caiga la noche, Pangea, Nuestro año y su más reciente producción lanzada en 2026.

El grupo acumuló 7 nominaciones al Latin Grammy, posicionándose como uno de los referentes del rock latino contemporáneo con temas como “Dime cómo tú quieras” y “Te lo advertí”.

Para este álbum, la banda viajó a Londres y grabó en los emblemáticos Abbey Road Studios, un espacio histórico que marcó la música de artistas internacionales.

Durante la producción, Los Mesoneros vivieron un momento destacado al coincidir con Paul McCartney, quien escuchó parte de su material y compartió una conversación con ellos.

El resultado final buscó reinterpretar su catálogo con una perspectiva renovada, conectando pasado y presente en un sonido honesto que proyectó el futuro artístico del grupo.