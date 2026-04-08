Este miércoles 8 y jueves 9 de abril, Los Mesoneros darán conciertos en CDMX para presentar en vivo su más reciente álbum: Eso que nos trajo Abbey Road.

La cita con la banda venezolana de pop-rock para ambas fechas es en el Lunario del Auditorio Nacional en punto de las 20:30 horas.

Setlist para el concierto de Los Mesoneros en el Lunario

El nuevo disco de Los Mesoneros ha sido definido como una reinterpretación de sus temas clásicos, solo que desde un enfoque donde muestran su madurez artística y el futuro sonoro de la banda.

Eso que nos trajo Abbey Road será el eje central para el setlist de la banda en el Lunario, por lo que podrán tocar canciones como:

Memoria muscular

Dos

Te lo advertí

Dime como tú quieras

Indeleble

Últimas palabras

Diciembre

Los Mesoneros (Instagram | Los Mesoneros)

Se espera, sin embargo, que Los Mesoneros también canten sobre el escenario temas clásicos como:

El Fantasma

Valiente

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El Rito

Prefiero no saber

El paraíso

Nuestro año

Su lado de la cama

No terminamos de terminar

Ingenuo

Exprópiese

Despídete bien

Tu canción

Pangea

Telonero e invitados especiales de Los Mesoneros en el Lunario

Durante dos noches Los Mesoneros se reencontrarán con sus fans mexicanos, aunque no se ha anunciado un telonero oficial que abra el concierto de la banda.

Del mismo modo, se desconoce si contarán con invitados especiales que los acompañen a lo largo de los conciertos.