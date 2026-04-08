Este miércoles 8 y jueves 9 de abril, Los Mesoneros darán conciertos en CDMX para presentar en vivo su más reciente álbum: Eso que nos trajo Abbey Road.
La cita con la banda venezolana de pop-rock para ambas fechas es en el Lunario del Auditorio Nacional en punto de las 20:30 horas.
Setlist para el concierto de Los Mesoneros en el Lunario
El nuevo disco de Los Mesoneros ha sido definido como una reinterpretación de sus temas clásicos, solo que desde un enfoque donde muestran su madurez artística y el futuro sonoro de la banda.
Eso que nos trajo Abbey Road será el eje central para el setlist de la banda en el Lunario, por lo que podrán tocar canciones como:
- Memoria muscular
- Dos
- Te lo advertí
- Dime como tú quieras
- Indeleble
- Últimas palabras
- Diciembre
Se espera, sin embargo, que Los Mesoneros también canten sobre el escenario temas clásicos como:
- El Fantasma
- Valiente
- Volver a Comenzar
- El Rito
- Prefiero no saber
- El paraíso
- Nuestro año
- Su lado de la cama
- No terminamos de terminar
- Ingenuo
- Exprópiese
- Despídete bien
- Tu canción
- Pangea
Telonero e invitados especiales de Los Mesoneros en el Lunario
Durante dos noches Los Mesoneros se reencontrarán con sus fans mexicanos, aunque no se ha anunciado un telonero oficial que abra el concierto de la banda.
Del mismo modo, se desconoce si contarán con invitados especiales que los acompañen a lo largo de los conciertos.