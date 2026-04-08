Te damos todos los detalles del concierto de Mind Enterprises en Foro Puebla, este el setlist, horario y telonero para el 8 de abril.
El dúo italiano Mind Enterprises, formado por Andrea Tirone y Roberto Conigliaro, llega a la CDMX como parte de su tour 2026.
Setlist para el concierto de Mind Enterprises en Foro Puebla
Mind Enterprises tocaría este setlist durante su concierto en el Foro Puebla el 8 de abril:
- Tuttosport
- Galaxy
- The Clapping Song
- Idol
- Asanas
- Gemini
- Burn It!
- La Vita Di Mare
- Girls & Boys
- Shake
- Ballare
- Misty Jungle
- Find You
- Tacchini
- Monogamy
- Mont Blanc
- Americano
- Exotica
- Lover Boy
- Human Dance
- My Girl
- Idealistic
Horario del concierto de Mind Enterprises en Foro Puebla
El horario del concierto de Mind Enterprises en el Foro Puebla para el 8 de abril, quedó de la siguiente manera:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Teloneros: 8:00 de la noche
- Inicio concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 1 hora y 30 minutos aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche aproximadamente
La música de Mind Enterprises fusiona el italo disco, techno y electro de los años 90 en un sonido único que pone a bailar a todos sus fans.
Telonero para el concierto de Mind Enterprises en Foro Puebla
Mind Enterprises tendrá estos artistas invitados para su concierto en el Foro Puebla del 8 de abril:
- Papa
- Jazz
- B2B
- Rafatel
Ellos serán los encargados de abrir el show de Mind Enterprises que promete ser legendario para los amantes de la música electrónica.