Te damos todos los detalles del concierto de Mind Enterprises en Foro Puebla, este el setlist, horario y telonero para el 8 de abril.

El dúo italiano Mind Enterprises, formado por Andrea Tirone y Roberto Conigliaro, llega a la CDMX como parte de su tour 2026.

Setlist para el concierto de Mind Enterprises en Foro Puebla

Mind Enterprises tocaría este setlist durante su concierto en el Foro Puebla el 8 de abril:

  • Tuttosport
  • Galaxy
  • The Clapping Song
  • Idol
  • Asanas
  • Gemini
  • Burn It!
  • La Vita Di Mare
  • Girls & Boys
  • Shake
  • Ballare
  • Misty Jungle
  • Find You
  • Tacchini
  • Monogamy
  • Mont Blanc
  • Americano
  • Exotica
  • Lover Boy
  • Human Dance
  • My Girl
  • Idealistic
Mind Enterprises
Mind Enterprises (@mindenterprises / Instagram)

Horario del concierto de Mind Enterprises en Foro Puebla

El horario del concierto de Mind Enterprises en el Foro Puebla para el 8 de abril, quedó de la siguiente manera:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
  • Teloneros: 8:00 de la noche
  • Inicio concierto: 9:00 de la noche
  • Duración: 1 hora y 30 minutos aproximadamente
  • Fin de concierto: 10:30 de la noche aproximadamente

La música de Mind Enterprises fusiona el italo disco, techno y electro de los años 90 en un sonido único que pone a bailar a todos sus fans.

Mind Enterprises
Mind Enterprises (@mindenterprises / Instagram)

Telonero para el concierto de Mind Enterprises en Foro Puebla

Mind Enterprises tendrá estos artistas invitados para su concierto en el Foro Puebla del 8 de abril:

  • Papa
  • Jazz
  • B2B
  • Rafatel

Ellos serán los encargados de abrir el show de Mind Enterprises que promete ser legendario para los amantes de la música electrónica.

Mind Enterprises
Mind Enterprises (@mindenterprises / Instagram)