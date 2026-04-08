Te damos todos los detalles del concierto de Mind Enterprises en Foro Puebla, este el setlist, horario y telonero para el 8 de abril.

El dúo italiano Mind Enterprises, formado por Andrea Tirone y Roberto Conigliaro, llega a la CDMX como parte de su tour 2026.

Setlist para el concierto de Mind Enterprises en Foro Puebla

Mind Enterprises tocaría este setlist durante su concierto en el Foro Puebla el 8 de abril:

Tuttosport

Galaxy

The Clapping Song

Idol

Asanas

Gemini

Burn It!

La Vita Di Mare

Girls & Boys

Shake

Ballare

Misty Jungle

Find You

Tacchini

Monogamy

Mont Blanc

Americano

Exotica

Lover Boy

Human Dance

My Girl

Idealistic

Mind Enterprises (@mindenterprises / Instagram)

Horario del concierto de Mind Enterprises en Foro Puebla

El horario del concierto de Mind Enterprises en el Foro Puebla para el 8 de abril, quedó de la siguiente manera:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Teloneros: 8:00 de la noche

Inicio concierto: 9:00 de la noche

Duración: 1 hora y 30 minutos aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche aproximadamente

La música de Mind Enterprises fusiona el italo disco, techno y electro de los años 90 en un sonido único que pone a bailar a todos sus fans.

Mind Enterprises (@mindenterprises / Instagram)

Telonero para el concierto de Mind Enterprises en Foro Puebla

Mind Enterprises tendrá estos artistas invitados para su concierto en el Foro Puebla del 8 de abril:

Papa

Jazz

B2B

Rafatel

Ellos serán los encargados de abrir el show de Mind Enterprises que promete ser legendario para los amantes de la música electrónica.