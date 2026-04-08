No te pierdas el concierto de PinkPantheress en Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. Acá el setlist, horario y telonera del 8 de abril.

Victoria Beverly Walker, mejor conocida como PinkPantheress, visita la CDMX por primera vez para dar un show en vivo.

Setlist del concierto de PinkPantheress en Pabellón del Palacio de los Deportes

El posible setlist para el concierto de PinkPantheress en Pabellón del Palacio de los Deportes el 8 de abril, sería este:

Stateside

Noises

Nice to Know You

Close To You

I must apologise

Last valentines

Break it off

Take Me Home

The aisle

Capable of love

Another life

Feel complete

True romance

Attracted to You

Pain

Girl Like Me

Tonight

Stars

Angel

Mosquito

Just for me

Passion

Boy’s a liar Pt. 2

Romeo

Picture in My Mind

Illegal

PinkPantheress (@pinkpantheress / Instagram)

Horario del concierto de PinkPantheress en Pabellón del Palacio de los Deportes

El concierto de PinkPantheress en Pabellón del Palacio de los Deportes tendrá este horario el miércoles 8 de abril:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Telonero: 7:30 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

PinkPantheress (@pinkpantheress / Instagram)

Telonera para el concierto de PinkPantheress en Pabellón del Palacio de los Deportes

Ocesa confirmó que el telonero para el concierto de PinkPantheress en Pabellón del Palacio de los Deportes será la cantante Cece Natalie.

Con tan solo 20 años de edad, Cece Natalie ha logrado la popularidad como estrella pop.

Previo a la aparición de PinkPantheress en el escenario, Cece Natalie buscará poner el mejor ambiente.