No te pierdas el concierto de PinkPantheress en Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. Acá el setlist, horario y telonera del 8 de abril.
Victoria Beverly Walker, mejor conocida como PinkPantheress, visita la CDMX por primera vez para dar un show en vivo.
Setlist del concierto de PinkPantheress en Pabellón del Palacio de los Deportes
El posible setlist para el concierto de PinkPantheress en Pabellón del Palacio de los Deportes el 8 de abril, sería este:
- Stateside
- Noises
- Nice to Know You
- Close To You
- I must apologise
- Last valentines
- Break it off
- Take Me Home
- The aisle
- Capable of love
- Another life
- Feel complete
- True romance
- Attracted to You
- Pain
- Girl Like Me
- Tonight
- Stars
- Angel
- Mosquito
- Just for me
- Passion
- Boy’s a liar Pt. 2
- Romeo
- Picture in My Mind
- Illegal
Horario del concierto de PinkPantheress en Pabellón del Palacio de los Deportes
El concierto de PinkPantheress en Pabellón del Palacio de los Deportes tendrá este horario el miércoles 8 de abril:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Telonero: 7:30 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Telonera para el concierto de PinkPantheress en Pabellón del Palacio de los Deportes
Ocesa confirmó que el telonero para el concierto de PinkPantheress en Pabellón del Palacio de los Deportes será la cantante Cece Natalie.
Con tan solo 20 años de edad, Cece Natalie ha logrado la popularidad como estrella pop.
Previo a la aparición de PinkPantheress en el escenario, Cece Natalie buscará poner el mejor ambiente.