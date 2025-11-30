Te decimos a qué hora termina el concierto de Matute en la Arena CDMX; este es el horario del 29 de noviembre.

El Disco Stereo Tour de Matute llega a la Ciudad de México para un show en vivo con sus mejores éxitos.

Horario del concierto de Matute en la Arena CDMX el 29 de noviembre

El horario confirmado del concierto de Matute en la Arena CDMX el 29 de noviembre quedó de la siguiente manera:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Inicio del concierto: 9:00 de la noche

Duración: 1 hora y 30 minutos aproximadamente

Termino del concierto: 10:30 de la noche

Concierto de Matute en la Arena CDMX (Matute / Facebook)

Matute es una de los grupos más reconocidos de la música ochentera; su concierto del Disco Stereo Tour buscará armar la fiesta entre todos sus fanáticos.

¿Cómo llegar a la Arena CDMX para el concierto de Matute?

Si quieres llegar rápido a la Arena CDMX para el concierto de Matute, acá te explicamos.

La forma más sencilla de arribar en transporte público es bajarte en la estación Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6 del Metro CDMX.

Después tendrás que caminar 10 minutos hasta arribar al recinto.

En caso de que viajes en automóvil, toma en cuenta que la Arena CDMX cuenta con estacionamiento.

Solo debes llegar con anticipación a la Arena CDMX para conseguir un lugar.

La Arena CDMX tiene la siguiente dirección: Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230, Ciudad de México.