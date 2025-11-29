El Estadio Fray Nano es la nueva sede para el concierto de la banda estadounidense de nu metal y rap metal Limp Bizkit hoy 29 de noviembre.

Concierto de cual ya te tenemos los detalles del horario y hora en la que termina para armar tu itinerario y no te pierdas de nada de Limp Bizkit en el Estadio Fray Nano:

Apertura de puertas: 12:00 del día

Hora del concierto: 3:00 de la tarde en punto

Telonero: Sin artista previo

Invitados especiales:

311 Ecca Vandal Riff Raff Slay Squad Bullet for My Valentine

Setlist de canciones: Se estima 15 temas en vivo

Duración: Aproximadamente 6 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 9:00 de la noche

La gira Loserville Gringo Papi Tour 2025 de Limp Bizkit llega ala Estadio Fray Nano

Limp Bizkit llega al Estadio Fray Nano Banorte para presentar su esperada gira de conciertos Loserville Gringo Papi Tour 2025.

Concierto de Limp Bizkit en el Estadio Fray Nano de la CDMX que promete ser más que épica para los fans como lo mejor d e la música de la banda.

Recuerda que el Estadio Fray Nano se ubica en Fernando Iglesias Calderón S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México.

Las estaciones de Metro CDMX más cercanas para llegar son Mixihuca y Velódromo.