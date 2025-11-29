No te pierdas el concierto de El Trono de México en Auditorio Nacional, acá te damos el setlist, horario y telonero para el 29 de noviembre.

La CDMX recibirá el Tour Mi 2do/Aire de El Trono de México para la emoción de todos su fanáticos.

Setlist de canciones para el concierto de El Trono de México en Auditorio Nacional

El posible setlist de canciones para el concierto de El Trono de México en Auditorio Nacional del 29 de noviembre, es este:

Prometiste volver

Almas Gemelas

Quien Piensa en Ti

Corazón Mágico

La Loca

Ganas de Volver a Amar

Ranchero Chido

Te Ves Fatal

La Chinche de Chagas

Se Fue

El Muchacho Alegre

Sentimientos encontrados

Deseo Para Ti

Cielo de Estrellas

La Loba Del Mal

Maldito Miedo

Mi Bello Ángel

Tal Vez

Yo Soy Así

La Carta

Sin una Salida

Ya lo Ves

Creí

Hasta Mi Final

Por Amor a Ti

Te Recordaré

El Trono de México (El Trono de México )

Horario del concierto de El Trono de México en Auditorio Nacional

El horario del concierto de El Trono de México en Auditorio Nacional del 29 de noviembre quedaron de la siguiente manera:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio del concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Termino de concierto: 10:00 de la noche

Concierto de El Trono de México en el Auditorio Nacional (El Trono de México / Facebook)

Telonero del concierto de El Trono de México en Auditorio Nacional

Hasta el momento no se ha confirmado ningún telonero para el concierto de El Trono de México en Auditorio Nacional del 29 de noviembre.

No obstante, el show en vivo de El Trono de México será bastante inolvidable.

En especial porque la banda de regional mexicano interpretará sus mejores éxitos para poner a cantar y bailar a todo el público.