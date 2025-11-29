No te pierdas el concierto de El Trono de México en Auditorio Nacional, acá te damos el setlist, horario y telonero para el 29 de noviembre.
La CDMX recibirá el Tour Mi 2do/Aire de El Trono de México para la emoción de todos su fanáticos.
Setlist de canciones para el concierto de El Trono de México en Auditorio Nacional
El posible setlist de canciones para el concierto de El Trono de México en Auditorio Nacional del 29 de noviembre, es este:
- Prometiste volver
- Almas Gemelas
- Quien Piensa en Ti
- Corazón Mágico
- La Loca
- Ganas de Volver a Amar
- Ranchero Chido
- Te Ves Fatal
- La Chinche de Chagas
- Se Fue
- El Muchacho Alegre
- Sentimientos encontrados
- Deseo Para Ti
- Cielo de Estrellas
- La Loba Del Mal
- Maldito Miedo
- Mi Bello Ángel
- Tal Vez
- Yo Soy Así
- La Carta
- Sin una Salida
- Ya lo Ves
- Creí
- Hasta Mi Final
- Por Amor a Ti
- Te Recordaré
Horario del concierto de El Trono de México en Auditorio Nacional
El horario del concierto de El Trono de México en Auditorio Nacional del 29 de noviembre quedaron de la siguiente manera:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Inicio del concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Termino de concierto: 10:00 de la noche
Telonero del concierto de El Trono de México en Auditorio Nacional
Hasta el momento no se ha confirmado ningún telonero para el concierto de El Trono de México en Auditorio Nacional del 29 de noviembre.
No obstante, el show en vivo de El Trono de México será bastante inolvidable.
En especial porque la banda de regional mexicano interpretará sus mejores éxitos para poner a cantar y bailar a todo el público.