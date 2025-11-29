La banda estadounidense de nu metal y rap metal Limp Bizkit llega al Estadio Fray Nano este sábado 29 de noviembre en concierto.

Concierto de Limp Bizkit en Estadio Fray Nano que forma parte de la gira la Loserville Gringo Papi Tour 2025 con grandes invitados, por lo que los detalles del setlist de canciones, horario y telonero son:

Apertura de puertas: 12:00 del día

Hora del concierto: 3:00 de la tarde en punto

Telonero: Sin artista previo

Invitados especiales:

311 Ecca Vandal Riff Raff Slay Squad Bullet for My Valentine Setlist de canciones: Se estiman 15 temas en vivo

Posible setlist del concierto de Limp Bizkit en Estadio Fray Nano hoy 29 de noviembre

Limp Bizkit en la Estadio Fray Nano hoy 29 de noviembre promete ser un concierto lleno de la energía del nu metal junto a sus acompañantes.

Por lo que se espera que posibles temas en setlist de canciones para el concierto de Limp Bizkit en Estadio Fray Nano sean los siguientes: