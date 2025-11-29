Si asistirás al concierto de Matute en la Arena CDMX, acá el setlist, horario y telonero para el 29 de noviembre.
La banda Matute llenará su doceava arena CDMX presentando su Disco Stereo Tour.
Setlist de canciones para el concierto de Matute en la Arena CDMX
El setlist de canciones para el concierto de Matute en la Arena CDMX el 29 de noviembre sería este:
- Don’t stop believin’ / 20 millas / I wanna dance with somebody (Opening Disco Stereo)
- La Matutera / Tarzan Boy
- La puerta de Alcalá
- Las curvas de esa chica
- Devuélveme a mi chica
- Ni tú ni nadie
- El ataque de las chicas cocodrilo
- No voy en tren
- En algún lugar
- Viviendo de noche
- La muralla verde
- Visite nuestro bar
- Persiana americana
- We Will Rock You
- Los luchadores
- La negra Tomasa
- El sirenito
- Live Is Life
- Mi Matamoros querido
- Mil horas
- Mi cucú
- Quem pompo
- Quinceañera
- Me he enamorado de un fan
- Celos
- Quién piensa en ti
- No sé si es amor
- Suena tremendo
- Isabel
- Maldita primavera
- Tengo mucho que aprender de ti
- De mí enamórate
- Para amarnos más
- Cómo te va mi amor
- Palabra de honor
- Just Can’t Get Enough
- Your Love
- No tengo dinero
- Déjame vivir
- Caray
- Querida
- Total Eclipse of the Heart
- De música ligera
- Con todos menos conmigo
- Mentiras
- Fiesta en América
- Vive
Horario del concierto de Matute en la Arena CDMX
Así quedó el horario del concierto de Matute en la Arena CDMX para el 29 de noviembre:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Inicio del concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 1 hora y 30 minutos aproximadamente
- Termino del concierto: 10:30 de la noche
Telonero para el concierto de Matute en la Arena CDMX
El concierto de Matute en la Arena CDMX no contará con telonero.
No obstante, se espera una noche especial con el Disco Stereo Tour de Matute.
Esto porque la agrupación catará sus mejores éxitos dando una show lleno de nostalgia.