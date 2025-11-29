Si asistirás al concierto de Matute en la Arena CDMX, acá el setlist, horario y telonero para el 29 de noviembre.

La banda Matute llenará su doceava arena CDMX presentando su Disco Stereo Tour.

Setlist de canciones para el concierto de Matute en la Arena CDMX

El setlist de canciones para el concierto de Matute en la Arena CDMX el 29 de noviembre sería este:

Don’t stop believin’ / 20 millas / I wanna dance with somebody (Opening Disco Stereo)

La Matutera / Tarzan Boy

La puerta de Alcalá

Las curvas de esa chica

Devuélveme a mi chica

Ni tú ni nadie

El ataque de las chicas cocodrilo

No voy en tren

En algún lugar

Viviendo de noche

La muralla verde

Visite nuestro bar

Persiana americana

We Will Rock You

Los luchadores

La negra Tomasa

El sirenito

Live Is Life

Mi Matamoros querido

Mil horas

Mi cucú

Quem pompo

Quinceañera

Me he enamorado de un fan

Celos

Quién piensa en ti

No sé si es amor

Suena tremendo

Isabel

Maldita primavera

Tengo mucho que aprender de ti

De mí enamórate

Para amarnos más

Cómo te va mi amor

Palabra de honor

Just Can’t Get Enough

Your Love

No tengo dinero

Déjame vivir

Caray

Querida

Total Eclipse of the Heart

De música ligera

Con todos menos conmigo

Mentiras

Fiesta en América

Vive

Concierto de Matute en la Arena CDMX (Matute / Facebook)

Horario del concierto de Matute en la Arena CDMX

Así quedó el horario del concierto de Matute en la Arena CDMX para el 29 de noviembre:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Inicio del concierto: 9:00 de la noche

Duración: 1 hora y 30 minutos aproximadamente

Termino del concierto: 10:30 de la noche

Telonero para el concierto de Matute en la Arena CDMX

El concierto de Matute en la Arena CDMX no contará con telonero.

No obstante, se espera una noche especial con el Disco Stereo Tour de Matute.

Esto porque la agrupación catará sus mejores éxitos dando una show lleno de nostalgia.