¿No sabes a qué hora termina el concierto de El Trono de México en el Auditorio Nacional? Te damos el horario del 29 de noviembre.

El Tour/Mi 2do Aire de El Trono de México visitará el “Coloso de Reforma” de la CDMX para dar un inolvidable concierto.

Horario para el concierto de El Trono de México en el Auditorio Nacional

El horario confirmado para concierto de El Trono de México en el Auditorio Nacional del sábado 29 de noviembre quedó así:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio del concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Termino del concierto: 10 de la noche

Durante la presentación de El Trono de México, se espera que haya mucho canto y baile por parte del público.

Esto porque El Trono de México interpretará sus mejores éxitos en una noche para todos los fans de la agrupación de música regional mexicana.

Concierto de El Trono de México en el Auditorio Nacional (El Trono de México / Facebook)

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de El Trono de México?

Es bastante fácil llegar al Auditorio Nacional, aquí te lo explicamos.

Si viene en transporte público tendrás que bajarte en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

Al salir del metro deberás caminar algunos metros para arribar al Coloso de Reforma.

En auto, deberás que ingresar a un costado de Campo Marte, puedes llegar por Avenida Paseo de la Reforma o Calzada Chivatito.

Toma en cuenta que la dirección del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.