La segunda edición del Simifest llenará de conciertos la CDMX en el Autódromo Hermanos Rodríguez como sede del evento.
La cita es el el sábado 29 de noviembre de 2025 y estos son todos los detalles para los fans de la música y los peluches del Doctor Simi.
Simifest 2025: horarios por escenario
A continuación la lista de horarios por escenario de todos los artistas y bandas que serán parte del Simifest 2025:
Escenario Simifest:
- 12:12 - 12:20 horas: Matías Gruener y Dany Dstance
- 12:30 - 13:00 horas: Rommo
- 13:35 - 14:05 horas: Life on Planets
- 14:35 - 15:05 horas: Lewis Ofman
- 14:35 - 16:05 horas: Drama
- 16:35 - 17:05 horas : Caloncho
- 18:00 - 18:50 horas: Rhye
- 19:30 - 20:45 horas: Leon Bridges
- 21:30 - 22:50 horas: Empire of the Sun
Escenario Daclaf:
- 13:00 - 13:10 horas: Simistaff songs
- 13:15 - 15:35 horas: Rosas
- 14:05 - 14:35 horas: Go Golden Junk
- 15:05 - 15:35 horas: Rubio
- 16:05 - 16:35 horas: Simpson Ahuevo
- 17:30 - 18:00 horas: Darius
- 18:50 - 19:30 horas: Roosvelt
- 20:45 - 21:30 horas: Maribou State
¿A qué hora empieza el Simifest 2025? Apertura de puertas y zonas de acceso
El acceso al Autódromo Hermanos Rodríguez será a partir de las 12:00 del medio día por la puerta 15 del recinto.
Por su parte, las actividades del Simifest 2025 se darán por concluidas desde las 12:00 de la media noche.
Una de las recomendaciones es descargar la app del Simifest en tu teléfono móvil ya que es a través de ella donde se actualiza nueva información.