La segunda edición del Simifest llenará de conciertos la CDMX en el Autódromo Hermanos Rodríguez como sede del evento.

La cita es el el sábado 29 de noviembre de 2025 y estos son todos los detalles para los fans de la música y los peluches del Doctor Simi.

Simifest 2025: horarios por escenario

A continuación la lista de horarios por escenario de todos los artistas y bandas que serán parte del Simifest 2025:

Escenario Simifest:

12:12 - 12:20 horas: Matías Gruener y Dany Dstance

12:30 - 13:00 horas: Rommo

13:35 - 14:05 horas: Life on Planets

14:35 - 15:05 horas: Lewis Ofman

14:35 - 16:05 horas: Drama

16:35 - 17:05 horas : Caloncho

18:00 - 18:50 horas: Rhye

19:30 - 20:45 horas: Leon Bridges

21:30 - 22:50 horas: Empire of the Sun

Escenario Daclaf:

13:00 - 13:10 horas: Simistaff songs

13:15 - 15:35 horas: Rosas

14:05 - 14:35 horas: Go Golden Junk

15:05 - 15:35 horas: Rubio

16:05 - 16:35 horas: Simpson Ahuevo

17:30 - 18:00 horas: Darius

18:50 - 19:30 horas: Roosvelt

20:45 - 21:30 horas: Maribou State

¿A qué hora empieza el Simifest 2025? Apertura de puertas y zonas de acceso

El acceso al Autódromo Hermanos Rodríguez será a partir de las 12:00 del medio día por la puerta 15 del recinto.

Por su parte, las actividades del Simifest 2025 se darán por concluidas desde las 12:00 de la media noche.

Una de las recomendaciones es descargar la app del Simifest en tu teléfono móvil ya que es a través de ella donde se actualiza nueva información.