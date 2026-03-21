Te contamos a qué hora termina el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional.

El dúo Jesse & Joy regresa al Auditorio Nacional con su El Despecho Tour 2026 este sábado 21 de marzo.

Horario del concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional

De acuerdo con Ticketmaster, el horario para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional del 21 de marzo es este:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde, aproximadamente

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Jesse & Joy (Jesse & Joy / Facebook)

El show en vivo de Jesse & Joy será bastante especial para todos los fanáticos.

Esto porque el dúo interpretará sus mejores canciones, así como de su más reciente álbum Lo Que Nos Faltó Decir.

Se tratará de una velada en la que los seguidores de Jesse & Joy podrán cantar a todo pulmón temas de amor y despecho.

Ruta fácil para llegar al Auditorio Nacional

Te explicamos cuál es la ruta más fácil para llegar al Auditorio Nacional y ver el concierto de Jesse & Joy.

En caso de que viajes en transporte público, toma en cuenta que al día de hoy, la estación Auditorio de la Línea 7 sigue cerrada.

Por tal razón, las opciones que tienes son estas:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

La dirección del Auditorio Nacional es Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.