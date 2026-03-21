El grupo de música industrial canadiense Frontline Assembly llega hoy 21 de marzo en concierto en el Foro Puebla de la CDMX.
Concierto del cual a los fans desde ya les dejamos todos lo de deben tener en cuenta de setlist y horario de Frontline Assembly en Foro Puebla:
- Apertura de puertas: 5:30 de la tarde
- Hora del concierto: 7:30 de la noche en punto
- Telonero: Amduscia e Intent:Outtake
- Setlist de canciones: Aproximadamente 11 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:30 de la noche
Posible setlist para el concierto de Frontline Assembly en el Foro Puebla hoy 21 de marzo
Frontline Assembly se presenta en concierto en el Foro Puebla hoy 21 de marzo como parte de su gira 666 Bloody Circuits.
Se espera que en el concierto de Frontline Assembly en el Foro Puebla el posible setlist de canciones sea los siguientes temas:
- No Limit
- Resist
- Big MoPlay Video
- Bio-Mechanic
- Mental Distortion
- Digital Tension Dementia
- Iceolate
- Mindphaser
- Play Video
- Body Count
- Nothing Stays