El grupo de música industrial canadiense Frontline Assembly llega hoy 21 de marzo en concierto en el Foro Puebla de la CDMX.

Concierto del cual a los fans desde ya les dejamos todos lo de deben tener en cuenta de setlist y horario de Frontline Assembly en Foro Puebla:

Apertura de puertas: 5:30 de la tarde

Hora del concierto: 7:30 de la noche en punto

Telonero: Amduscia e Intent:Outtake

Setlist de canciones: Aproximadamente 11 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:30 de la noche

Frontline Assembly (Frontline Assembly )

Posible setlist para el concierto de Frontline Assembly en el Foro Puebla hoy 21 de marzo

Frontline Assembly se presenta en concierto en el Foro Puebla hoy 21 de marzo como parte de su gira 666 Bloody Circuits.

Se espera que en el concierto de Frontline Assembly en el Foro Puebla el posible setlist de canciones sea los siguientes temas: