Este 20 y 21 de marzo, llega en concierto, la japonesa Mitski al Teatro Fru Fru de la CDMX para deleite de los fans.

Por los que les tenemos todos los detalles de setlist y horario para no perderte de nada en en los conciertos de Mitski en el Teatro Fru Fru:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10 de la noche
Mitski anuncia concierto acústico e íntimo en el Teatro de la Ciudad ‘Esperanza Iris´
Mitski anuncia concierto acústico e íntimo en el Teatro de la Ciudad ‘Esperanza Iris´ (Especial / Especial)

Posible setlist para conciertos de Mitski en el Teatro Fru Fru del 20 y 21 de marzo

Mitski llega con dos conciertos íntimos al Teatro Fru Fru antes de pisar el Auditorio Nacional por lo que promete noches únicas con los fans.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para conciertos de Mitski en el Teatro Fru Fru sean los siguientes:

  1. In a Lake
  2. Cats
  3. Working for the Knife
  4. Buffalo Replaced
  5. Dead Women
  6. I Bet on Losing Dogs
  7. Where’s My Phone?
  8. Heaven
  9. Rules
  10. I’ll Change for You
  11. When Memories Snow
  12. Instead of Here
  13. Circle
  14. Washing Machine Heart
  15. Dan the Dancer
  16. I Want You
  17. Francis Forever
  18. If I Leave
  19. Stay Soft
  20. A Horse Named Cold Air
  21. Two Slow Dancers
  22. Lightning
  23. My Love Mine All Mine
  24. That White Cat
  25. Pearl Diver