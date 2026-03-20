Este 20 y 21 de marzo, llega en concierto, la japonesa Mitski al Teatro Fru Fru de la CDMX para deleite de los fans.
Por los que les tenemos todos los detalles de setlist y horario para no perderte de nada en en los conciertos de Mitski en el Teatro Fru Fru:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10 de la noche
Posible setlist para conciertos de Mitski en el Teatro Fru Fru del 20 y 21 de marzo
Mitski llega con dos conciertos íntimos al Teatro Fru Fru antes de pisar el Auditorio Nacional por lo que promete noches únicas con los fans.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para conciertos de Mitski en el Teatro Fru Fru sean los siguientes:
- In a Lake
- Cats
- Working for the Knife
- Buffalo Replaced
- Dead Women
- I Bet on Losing Dogs
- Where’s My Phone?
- Heaven
- Rules
- I’ll Change for You
- When Memories Snow
- Instead of Here
- Circle
- Washing Machine Heart
- Dan the Dancer
- I Want You
- Francis Forever
- If I Leave
- Stay Soft
- A Horse Named Cold Air
- Two Slow Dancers
- Lightning
- My Love Mine All Mine
- That White Cat
- Pearl Diver