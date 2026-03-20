Este 20 y 21 de marzo, llega en concierto, la japonesa Mitski al Teatro Fru Fru de la CDMX para deleite de los fans.

Por los que les tenemos todos los detalles de setlist y horario para no perderte de nada en en los conciertos de Mitski en el Teatro Fru Fru:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10 de la noche

Mitski anuncia concierto acústico e íntimo en el Teatro de la Ciudad ‘Esperanza Iris´ (Especial / Especial)

Posible setlist para conciertos de Mitski en el Teatro Fru Fru del 20 y 21 de marzo

Mitski llega con dos conciertos íntimos al Teatro Fru Fru antes de pisar el Auditorio Nacional por lo que promete noches únicas con los fans.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para conciertos de Mitski en el Teatro Fru Fru sean los siguientes: