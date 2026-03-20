Este 20 y 21 de marzo son los esperado conciertos íntimos de Mitski en el Teatro Fru Fru de la CDMX
Así que te preparamos todos los detalles del horario y hora en la que terminan los conciertos de Mitski en el Teatro Fru Fru y no te pierdas de nada:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10 de la noche
Los íntimos conciertos de Mitski en el Teatro Fru Fru
La japonesa Mitski consiente a sus fans en México con dos conciertos especiales e íntimos en el Teatro Fru Fru, así que ya tienes todo los que debes saber para disfrutar de todo momento.
Recuerda que el Teatro Fru Fru está ubicado en la calle de Donceles número 24 en la colonia Centro Histórico de la Ciudad de México de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
Para la llegada de los fans la opción es el servicio de transporte Metro utilizando la Línea 2, con bajada en las estaciones Bellas Artes o Allende.