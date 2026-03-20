Este 20 y 21 de marzo son los esperado conciertos íntimos de Mitski en el Teatro Fru Fru de la CDMX

Así que te preparamos todos los detalles del horario y hora en la que terminan los conciertos de Mitski en el Teatro Fru Fru y no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10 de la noche

Mitski en el Auditorio Nacional (Mitski / Facebook)

Los íntimos conciertos de Mitski en el Teatro Fru Fru

La japonesa Mitski consiente a sus fans en México con dos conciertos especiales e íntimos en el Teatro Fru Fru, así que ya tienes todo los que debes saber para disfrutar de todo momento.

Recuerda que el Teatro Fru Fru está ubicado en la calle de Donceles número 24 en la colonia Centro Histórico de la Ciudad de México de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Para la llegada de los fans la opción es el servicio de transporte Metro utilizando la Línea 2, con bajada en las estaciones Bellas Artes o Allende.