El Foro Puebla recibe este sábado 21 de marzo al grupo de música industrial canadiense Frontline Assembly en concierto.

Y si tienes tus boletos ya, te tenemos todos los detalles de horario y hora en la que termina el concierto de Frontline Assembly en el Foro Puebla:

Apertura de puertas: 5:30 de la tarde

Hora del concierto: 7:30 de la noche en punto

Telonero: Amduscia e Intent:Outtake

Setlist de canciones: Aproximadamente 11 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:30 de la noche

Frontline Assembly (Frontline Assembly )

Frontline Assembly trae su sonido industrial al Foro Puebla

Frontline Assembly prepara un concierto único con sus fans en México trayendo su sonido industrial al Foro Puebla hoy 21 de marzo.

Recuerda que el Foro Puebla es el recinto ubicado en la calle Puebla 186 de la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

La forma más sencilla de llegar al Foro Puebla es a través de los servicios del transporte público Metro o Metrobús en la estación Insurgentes.

Así que ya tienes todo lo que debes saber para disfrutar del concierto de Frontline Assembly en el Foro Puebla.