El Foro Puebla recibe este sábado 21 de marzo al grupo de música industrial canadiense Frontline Assembly en concierto.
Y si tienes tus boletos ya, te tenemos todos los detalles de horario y hora en la que termina el concierto de Frontline Assembly en el Foro Puebla:
- Apertura de puertas: 5:30 de la tarde
- Hora del concierto: 7:30 de la noche en punto
- Telonero: Amduscia e Intent:Outtake
- Setlist de canciones: Aproximadamente 11 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:30 de la noche
Frontline Assembly trae su sonido industrial al Foro Puebla
Frontline Assembly prepara un concierto único con sus fans en México trayendo su sonido industrial al Foro Puebla hoy 21 de marzo.
Recuerda que el Foro Puebla es el recinto ubicado en la calle Puebla 186 de la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.
La forma más sencilla de llegar al Foro Puebla es a través de los servicios del transporte público Metro o Metrobús en la estación Insurgentes.
Así que ya tienes todo lo que debes saber para disfrutar del concierto de Frontline Assembly en el Foro Puebla.