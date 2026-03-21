Si vas al concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional, te damos el setlist, horario y telonero para el 21 de marzo.

El Despecho Tour de Jesse & Joy continúa en la CDMX con un concierto bastante especial.

Setlist para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional

De acuerdo con las recientes presentaciones de Jesse & Joy, el setlist para su concierto en el Auditorio Nacional del 21 de marzo, sería este:

  • ¡Corre!
  • Esto es lo que soy
  • Ya no quiero
  • Digas lo que digas
  • Chocolate
  • Lo que nos faltó decir
  • Mi tesoro
  • No sé cómo le haces / Gotitas de amor / Cuando estamos solas
  • Mi sol
  • Nuevos recuerdos
  • Dueles
  • Punto y aparte
  • Dulce melodía / Muero de amor / Invisible / Montón de estrellas
  • Me soltaste
  • Un besito más
  • ¿Con quién se queda el perro?
  • Tanto
  • Llorar
  • La de la mala suerte
  • Te esperé
  • 3 A.M.
  • ¡Ay doctor!
  • Me quiero enamorar
  • ¡Corre!
  • Espacio sideral
Jesse & Joy
Jesse & Joy (Jesse & Joy / Facebook)

Horario del concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional

El horario del 21 de marzo para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional es este:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la tarde, aproximadamente
  • Inicio de concierto: 9:00 de la noche
  • Duración: 2 horas, aproximadamente
  • Fin de concierto: 11:00 de la noche
Jesse & Joy
Jesse & Joy (Jesse & Joy / Facebook)

Telonero para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional

Hasta el momento, no se ha confirmado el telonero para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional del 21 de marzo.

De cualquier manera, se espera que el show de Jesse & Joy sea bastante especial.

Esto porque el dúo interpretará sus mejores canciones, incluidos temas de su más reciente álbum: Lo Que Nos Faltó Decir.

Jesse & Joy
Jesse & Joy (jesse & joy instagram @jesseyjoy)