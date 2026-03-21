Si vas al concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional, te damos el setlist, horario y telonero para el 21 de marzo.

El Despecho Tour de Jesse & Joy continúa en la CDMX con un concierto bastante especial.

Setlist para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional

De acuerdo con las recientes presentaciones de Jesse & Joy, el setlist para su concierto en el Auditorio Nacional del 21 de marzo, sería este:

¡Corre!

Esto es lo que soy

Ya no quiero

Digas lo que digas

Chocolate

Lo que nos faltó decir

Mi tesoro

No sé cómo le haces / Gotitas de amor / Cuando estamos solas

Mi sol

Nuevos recuerdos

Dueles

Punto y aparte

Dulce melodía / Muero de amor / Invisible / Montón de estrellas

Me soltaste

Un besito más

¿Con quién se queda el perro?

Tanto

Llorar

La de la mala suerte

Te esperé

3 A.M.

¡Ay doctor!

Me quiero enamorar

¡Corre!

Espacio sideral

Jesse & Joy (Jesse & Joy / Facebook)

Horario del concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional

El horario del 21 de marzo para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional es este:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde, aproximadamente

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas, aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Jesse & Joy (Jesse & Joy / Facebook)

Telonero para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional

Hasta el momento, no se ha confirmado el telonero para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional del 21 de marzo.

De cualquier manera, se espera que el show de Jesse & Joy sea bastante especial.

Esto porque el dúo interpretará sus mejores canciones, incluidos temas de su más reciente álbum: Lo Que Nos Faltó Decir.