Si vas al concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional, te damos el setlist, horario y telonero para el 21 de marzo.
El Despecho Tour de Jesse & Joy continúa en la CDMX con un concierto bastante especial.
Setlist para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional
De acuerdo con las recientes presentaciones de Jesse & Joy, el setlist para su concierto en el Auditorio Nacional del 21 de marzo, sería este:
- ¡Corre!
- Esto es lo que soy
- Ya no quiero
- Digas lo que digas
- Chocolate
- Lo que nos faltó decir
- Mi tesoro
- No sé cómo le haces / Gotitas de amor / Cuando estamos solas
- Mi sol
- Nuevos recuerdos
- Dueles
- Punto y aparte
- Dulce melodía / Muero de amor / Invisible / Montón de estrellas
- Me soltaste
- Un besito más
- ¿Con quién se queda el perro?
- Tanto
- Llorar
- La de la mala suerte
- Te esperé
- 3 A.M.
- ¡Ay doctor!
- Me quiero enamorar
- ¡Corre!
- Espacio sideral
Horario del concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional
El horario del 21 de marzo para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional es este:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde, aproximadamente
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas, aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 de la noche
Telonero para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional
Hasta el momento, no se ha confirmado el telonero para el concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional del 21 de marzo.
De cualquier manera, se espera que el show de Jesse & Joy sea bastante especial.
Esto porque el dúo interpretará sus mejores canciones, incluidos temas de su más reciente álbum: Lo Que Nos Faltó Decir.