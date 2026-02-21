Hoy 21 de febrero, la cantante mexicana Gloria Trevi llega con concierto al Auditorio Nacional de la CDMX.

Así que prepárate y arma tu itinerario con el horario y hora en la que termina el concierto del de Gloria Trevi en Auditorio Nacional; a continuación todos los detalles:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2 hora de música

Hor en la que termina: Alrededor de las 10:00 pm de la noche

Gloria Trevi (Gloria Trevi / Facebook)

Gloria Trevi llega con La Fiesta al Auditorio Nacional

La Fiesta Tour 2026 de Gloria Trevi llega en concierto al Auditorio Nacional de la CDMX hoy 21 de febrero, show que promete tener lo mejor de la intérprete mexicana.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.