Este sábado 21 de febrero, Big Time Rush dará un concierto en CDMX desde el Palacio de los Deportes.
El grupo integrado por Carlos, Kendal, James y Logan ya se encuentra en México como parte de se su gira Big Time Rush in Real Life WorldWide.
Concierto de Big Time Rush: horarios para el Palacio de los Deportes
Según información de Ticketmaster, estos son los horarios a los que se deberán apegar los fans de Big Time Rush en el Palacio de los Deportes:
- Puertas: a las 6:00 p.m.
- Inicio: a las 8:00 p.m.
- Duración: 2 horas (aproximadamente)
- Término: a las 10:00 p.m.
Big Time Rush en Palacio de los Deportes: telonero e invitados
A lo largo de Big Time Rush in Real Life WorldWide, la agrupación ha viajado con dos artistas como invitados especiales:
- Katelyn Tarver (Jo Taylor)
- Stephen Kramer Glickman (Gustavo Rocque)
Se espera que en el Palacio de los Deportes, la banda también presente a quienes son dos de los personajes más queridos de la serie.
Big Time Rush en Palacio de los Deportes: setlist de canciones para el concierto
El concierto de Big Time Rush en el Palacio de los Deportes promete una noche de nostalgia con sus canciones más emblemáticas:
- Big Time Rush
- Windows Down
- Amazing
- Music Sounds Better
- Superstar
- Picture This
- Shot in the Dark / Big Night
- Like Nobody’s Around
- Cover Girl
- You’re Not Alone
- All Over Again
- We Are
- Giant Turd
- Stuck
- Famous / Oh Yeah
- Any Kind of Guy
- This Is Our Someday
- Paralyzed
- City Is Ours
- Halfway There
- Crazy for U
- Untouchable
- No Idea
- Count On You
- Worldwide
- Elevate
- Blow Your Speakers
- Run Wild
- Love Me Love Me
- Nothing Even Matters
- Song for You
- I Know You Know
- If I Ruled the World
- Confetti Falling
- Til I Forget About You
- Boyfriend