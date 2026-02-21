Este sábado 21 de febrero, Big Time Rush dará un concierto en CDMX desde el Palacio de los Deportes.

El grupo integrado por Carlos, Kendal, James y Logan ya se encuentra en México como parte de se su gira Big Time Rush in Real Life WorldWide.

Concierto de Big Time Rush: horarios para el Palacio de los Deportes

Según información de Ticketmaster, estos son los horarios a los que se deberán apegar los fans de Big Time Rush en el Palacio de los Deportes:

  • Puertas: a las 6:00 p.m.
  • Inicio: a las 8:00 p.m.
  • Duración: 2 horas (aproximadamente)
  • Término: a las 10:00 p.m.
Big Time Rush (Instagram | Big Time Rush)

Big Time Rush en Palacio de los Deportes: telonero e invitados

A lo largo de Big Time Rush in Real Life WorldWide, la agrupación ha viajado con dos artistas como invitados especiales:

  • Katelyn Tarver (Jo Taylor)
  • Stephen Kramer Glickman (Gustavo Rocque)

Se espera que en el Palacio de los Deportes, la banda también presente a quienes son dos de los personajes más queridos de la serie.

Big Time Rush en Palacio de los Deportes: setlist de canciones para el concierto

El concierto de Big Time Rush en el Palacio de los Deportes promete una noche de nostalgia con sus canciones más emblemáticas:

  • Big Time Rush
  • Windows Down
  • Amazing
  • Music Sounds Better
  • Superstar
  • Picture This
  • Shot in the Dark / Big Night
  • Like Nobody’s Around
  • Cover Girl
  • You’re Not Alone
  • All Over Again
  • We Are
  • Giant Turd
  • Stuck
  • Famous / Oh Yeah
  • Any Kind of Guy
  • This Is Our Someday
  • Paralyzed
  • City Is Ours
  • Halfway There
  • Crazy for U
  • Untouchable
  • No Idea
  • Count On You
  • Worldwide
  • Elevate
  • Blow Your Speakers
  • Run Wild
  • Love Me Love Me
  • Nothing Even Matters
  • Song for You
  • I Know You Know
  • If I Ruled the World
  • Confetti Falling
  • Til I Forget About You
  • Boyfriend
Big Time Rush (Instagram | Big Time Rush)