Este sábado 21 de febrero, Big Time Rush dará un concierto en CDMX desde el Palacio de los Deportes.

El grupo integrado por Carlos, Kendal, James y Logan ya se encuentra en México como parte de se su gira Big Time Rush in Real Life WorldWide.

Concierto de Big Time Rush: horarios para el Palacio de los Deportes

Según información de Ticketmaster, estos son los horarios a los que se deberán apegar los fans de Big Time Rush en el Palacio de los Deportes:

Puertas: a las 6:00 p.m.

Inicio: a las 8:00 p.m.

Duración: 2 horas (aproximadamente)

Término: a las 10:00 p.m.

Big Time Rush (Instagram | Big Time Rush)

Big Time Rush en Palacio de los Deportes: telonero e invitados

A lo largo de Big Time Rush in Real Life WorldWide, la agrupación ha viajado con dos artistas como invitados especiales:

Katelyn Tarver (Jo Taylor)

Stephen Kramer Glickman (Gustavo Rocque)

Se espera que en el Palacio de los Deportes, la banda también presente a quienes son dos de los personajes más queridos de la serie.

Big Time Rush en Palacio de los Deportes: setlist de canciones para el concierto

El concierto de Big Time Rush en el Palacio de los Deportes promete una noche de nostalgia con sus canciones más emblemáticas:

Big Time Rush

Windows Down

Amazing

Music Sounds Better

Superstar

Picture This

Shot in the Dark / Big Night

Like Nobody’s Around

Cover Girl

You’re Not Alone

All Over Again

We Are

Giant Turd

Stuck

Famous / Oh Yeah

Any Kind of Guy

This Is Our Someday

Paralyzed

City Is Ours

Halfway There

Crazy for U

Untouchable

No Idea

Count On You

Worldwide

Elevate

Blow Your Speakers

Run Wild

Love Me Love Me

Nothing Even Matters

Song for You

I Know You Know

If I Ruled the World

Confetti Falling

Til I Forget About You

Boyfriend