Si no sabes a qué hora termina el concierto de El Gran Silencio en el Pepsi Center WTC del 21 de febrero, acá te decimos el horario.

La banda El Gran Silencio regresa a la Ciudad de México para celebrar más de tres décadas de carrera musical.

Horario del 21 de febrero para el concierto de El Gran Silencio en el Pepsi Center WTC

El concierto de El Gran Silencio en el Pepsi Center WTC para el 21 de febrero tendrá el siguiente horario:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

El Gran Silencio (El Gran Silencio / Facebook)

El Gran Silencio planea festejar con todos su fans el 33 aniversario de la banda.

Por tal motivo, lanzaron una dinámica en redes para que seguidores mandaran un video y ganaran el privilegio de subirse al escenario con ellos.

La agrupación interpretará sus mejores temas como Chuntaro Style, Dormir Soñando o Círculo de amor.

¿Cómo llegar al Pepsi Center WTC para el concierto de El Gran Silencio?

En caso de que no sepas cómo llegar al Pepsi Center WTC, aquí te damos una guía fácil para que no te pierdas.

Si viajas en transporte público, la estación más cercana es la de Poliforum de la Línea 1 del Metrobús.

Cuando bajes de dicha estación tendrás que caminar unos metros en contrasentido del flujo vehicular de Insurgentes Sur.

La dirección del Pepsi Center es Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810, Ciudad de México.