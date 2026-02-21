Los fans de Big Time Rush están a pocas horas de reencontrarse con la banda gracias a un concierto en CDMX.
La cita es en el Palacio de los Deportes y estos son todos los detalles a tener en cuenta para disfrutar al máximo la experiencia.
Horarios del concierto de Big Time Rush en el Palacio de los Deportes
El Palacio de los Deportes está listo para albergar a los fans de Big Time Rush para un concierto lleno de nostalgia y música:
- Puertas: a las 6:00 p.m.
- Inicio: a las 8:00 p.m.
- Duración: 2 horas (aproximadamente)
- Término: a las 10:00 p.m.
Desde julio de 2025, la boy band estadounidence se encuentraa de gira con el Big Time Rush in Real Life WorldWide Tour.
En México, la banda conformada por Carlos, Kendal, James y Logan dará conciertos en 4 fechas más además de en CDMX:
- 17 de febrero: Guadalajara, Auditorio Telmex
- 19 de febrero: Monterrey, Auditorio Banamex
- 20 de febrero: Puebla, Auditorio GNP Seguros
- 22 de febrero: Mérida, Foro GNP Seguros
Posteriormente, Big Time Rush pondrá dará marcha a otras ciudades de Latinoamérica rumbo al final de su gira mundial.
Hasta el momento, Big Time Rush in Real Life WorldWide Tour ya ha visitado países de Europa y ciudades de Estados Unidos.