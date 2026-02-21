Los fans de Big Time Rush están a pocas horas de reencontrarse con la banda gracias a un concierto en CDMX.

La cita es en el Palacio de los Deportes y estos son todos los detalles a tener en cuenta para disfrutar al máximo la experiencia.

Horarios del concierto de Big Time Rush en el Palacio de los Deportes

El Palacio de los Deportes está listo para albergar a los fans de Big Time Rush para un concierto lleno de nostalgia y música:

Puertas: a las 6:00 p.m.

Inicio: a las 8:00 p.m.

Duración: 2 horas (aproximadamente)

Término: a las 10:00 p.m.

Big Time Rush (Instagram | Big Time Rush)

Desde julio de 2025, la boy band estadounidence se encuentraa de gira con el Big Time Rush in Real Life WorldWide Tour.

En México, la banda conformada por Carlos, Kendal, James y Logan dará conciertos en 4 fechas más además de en CDMX:

17 de febrero: Guadalajara, Auditorio Telmex

19 de febrero: Monterrey, Auditorio Banamex

20 de febrero: Puebla, Auditorio GNP Seguros

22 de febrero: Mérida, Foro GNP Seguros

Posteriormente, Big Time Rush pondrá dará marcha a otras ciudades de Latinoamérica rumbo al final de su gira mundial.

Hasta el momento, Big Time Rush in Real Life WorldWide Tour ya ha visitado países de Europa y ciudades de Estados Unidos.