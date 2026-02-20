La edición número 12 del Electric Daisy Carnival en México mejor conocido como EDC 2026 llega en concierto al Autódromo Hermanos Rodríguez del 20 al 22 de febrero.

Por lo que les tenemos todos los detalles de horario y hora en la que termina el EDC 2026 en Autódromo Hermanos Rodríguez y no se pierdan de nada.

Apertura de puertas: 12:00 del día

Hora en la que comienzan los conciertos: 3:00 de la tarde

Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de la 2:00 de la mañana

EDC México 2026 (Instagram @edc_mexico / Instagram @edc_mexico)

EDC México 2026 llega con tres días llenos de música electrónica al Autódromo Hermanos Rodríguez

Serán tres días llenos de música electrónica en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX por el EDC 2026.

Así que vete prevenido y con ropa cómoda, pues ya tienes todos los detalles de EDC 2026 para disfrutar de los conciertos como se debe.

Recuerda que el Autódromo Hermanos Rodríguez está ubicado en Viaducto Río de la Piedad sin número en la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX

La vía cercana al Autódromo Hermanos Rodríguez por Metro es por la Línea 9 bajando en las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva ó Puebla

Mientras que por Metrobús, deberás usar la Línea 1 o 2 y descender en las estaciones de Goma, UPIICSA, El Rodeo o Iztacalco.