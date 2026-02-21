Prepárate para el concierto de El Gran Silencio en el Pepsi Center WTC. Te damos setlist, horario y telonero para el 21 de febrero.

El Gran Silencio regresa a la CDMX para dar un legendario concierto a todos sus fans.

Setlist para el concierto de El Gran Silencio en el Pepsi Center WTC

El posible setlist del concierto de El Gran Silencio en el Pepsi Center WTC para el sábado 21 de febrero sería este:

Dormir Soñando

Guacharaca Scratch

Lo Que No Fue No Será

Claustrofobia

Alma De B-Boy

Estado de Emergencia

El Retorno De Los Chúntaros

Tonta Canción

Cumbia Poder

Círculo de Amor

Venadito Callejero

Mándame un Emoticón

Sueño: Tonta Canción de Amor No. 13

Super Lexatin

Danger

Super Riddim Internacional

Cumbia Lunera

El Rehilete

Recuerdo y Lluvia

Sound System Municipal

Warning

Ojos de Mar

Song Bomb

No Sabemos Amar

Déjenme Si Estoy Llorando

Decadencia

Chúntaros Style

El Gran Silencio (El Gran Silencio / Facebook)

Horario del concierto de El Gran Silencio en el Pepsi Center WTC

Así quedó el horario para el concierto de El Gran Silencio en el Pepsi Center WTC para el 21 de febrero:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Con su concierto en el Pepsi Center WTC, El Gran Silencio celebrará su 33 aniversario.

Por lo que se espera que su presentación en vivo sea una gran fiesta con todos sus seguidores.

El Gran Silencio (El Gran Silencio / Facebook)

Telonero del concierto de El Gran Silencio en el Pepsi Center WTC

Hasta el momento, El Gran Silencio no ha confirmado ningún telonero para su concierto el 21 de febrero.

De cualquier manera, El Gran Silencio interpretará sus mejores canciones.

Aquellas que las consolidaron como una banda que mezcla diversos géneros como el rock y ska con la cumbia.

Además, los artistas invitados será el propio público, ya que la banda lanzó una dinámica para quienes supieran tocar un instrumento se se subieran al escenario del Pepsi Center WTC.