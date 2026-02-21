Prepárate para el concierto de El Gran Silencio en el Pepsi Center WTC. Te damos setlist, horario y telonero para el 21 de febrero.
El Gran Silencio regresa a la CDMX para dar un legendario concierto a todos sus fans.
Setlist para el concierto de El Gran Silencio en el Pepsi Center WTC
El posible setlist del concierto de El Gran Silencio en el Pepsi Center WTC para el sábado 21 de febrero sería este:
- Dormir Soñando
- Guacharaca Scratch
- Lo Que No Fue No Será
- Claustrofobia
- Alma De B-Boy
- Estado de Emergencia
- El Retorno De Los Chúntaros
- Tonta Canción
- Cumbia Poder
- Círculo de Amor
- Venadito Callejero
- Mándame un Emoticón
- Sueño: Tonta Canción de Amor No. 13
- Super Lexatin
- Danger
- Super Riddim Internacional
- Cumbia Lunera
- El Rehilete
- Recuerdo y Lluvia
- Sound System Municipal
- Warning
- Ojos de Mar
- Song Bomb
- No Sabemos Amar
- Déjenme Si Estoy Llorando
- Decadencia
- Chúntaros Style
Horario del concierto de El Gran Silencio en el Pepsi Center WTC
Así quedó el horario para el concierto de El Gran Silencio en el Pepsi Center WTC para el 21 de febrero:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas
- Fin de concierto: 10:00 de la noche
Con su concierto en el Pepsi Center WTC, El Gran Silencio celebrará su 33 aniversario.
Por lo que se espera que su presentación en vivo sea una gran fiesta con todos sus seguidores.
Telonero del concierto de El Gran Silencio en el Pepsi Center WTC
Hasta el momento, El Gran Silencio no ha confirmado ningún telonero para su concierto el 21 de febrero.
De cualquier manera, El Gran Silencio interpretará sus mejores canciones.
Aquellas que las consolidaron como una banda que mezcla diversos géneros como el rock y ska con la cumbia.
Además, los artistas invitados será el propio público, ya que la banda lanzó una dinámica para quienes supieran tocar un instrumento se se subieran al escenario del Pepsi Center WTC.