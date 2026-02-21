La cantante mexicana Gloria Trevi llega esta noche de sábado 21 de febrero al Auditorio Nacional en concierto.
Concierto del cual ya les tenemos a los fans los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierdan de nada de nada en el show en vivo de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo
Posibles setlist para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional
Concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional que forma parte de la gira La Fiesta Tour de Gloria Trevi.
Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional serán:
- Medusa
- Con los ojos cerrados
- Zapatos viejos
- Agarrate
- El favor de la soledad
- Ábranse perras
- El vuelo
- Zorra
- No querías lastimarme
- Tu ángel de la guarda
- Me lloras
- Pruébamelo
- Psicofonía
- Vestida de azúcar
- Dr. Psiquiatra
- Esa hembra es mala
- El recuento de los daños
- Pelo suelto
- Todos me miran