La cantante mexicana Gloria Trevi llega esta noche de sábado 21 de febrero al Auditorio Nacional en concierto.

Concierto del cual ya les tenemos a los fans los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierdan de nada de nada en el show en vivo de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Posibles setlist para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional

Gloria Trevi se presenta en Auditorio Nacional de la CDMX para un concierto hoy sábado 21 de febrero.

Concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional que forma parte de la gira La Fiesta Tour de Gloria Trevi.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional serán: