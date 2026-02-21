La cantante mexicana Gloria Trevi llega esta noche de sábado 21 de febrero al Auditorio Nacional en concierto.

Concierto del cual ya les tenemos a los fans los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierdan de nada de nada en el show en vivo de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo
Gloria Trevi
Posibles setlist para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional serán:

  1. Medusa
  2. Con los ojos cerrados
  3. Zapatos viejos
  4. Agarrate
  5. El favor de la soledad
  6. Ábranse perras
  7. El vuelo
  8. Zorra
  9. No querías lastimarme
  10. Play Video
  11. Tu ángel de la guarda
  12. Play Video
  13. Me lloras
  14. Play Video
  15. Pruébamelo
  16. Psicofonía
  17. Vestida de azúcar
  18. Dr. Psiquiatra
  19. Esa hembra es mala
  20. El recuento de los daños
  21. Pelo suelto
  22. Todos me miran