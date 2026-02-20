Del 20 al 22 de febrero el Autódromo Hermanos Rodríguez tendrá lo mejor de la música electrónica en concierto con la llegada del festival EDC 2026.
El horario que se manejara para el EDC 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de forma general será:
- Apertura de puertas: 12:00 del día
- Hora en la que comienzan los conciertos: 3:00 de la tarde
- Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de la 2:00 de la mañana
En el marco de los conciertos, en esta edición los artistas por día en el EDC 2026, para el viernes 20 de febrero los concierto serán:
- 3BallMTY
- 999999999
- Aaron Sevilla
- Above & Beyond
- Alby Esc
- Alessandra Fierro
- Alex Jay B2B McLov3n
- Alex Wann
- Alexia + Guztavo MX
- Alexia Malo
- Armand Van Helden
- Atikk
- ATLiens
- Baggi
- Bagha presents: Temple of Pain
- Belu
- Blizzard
- The Bloody Beetroots
- BSNO
- Calussa
- CamelPhat
- Chris Lake
- Cristoph
- Crystal B2B Sommer
- D’Witches
- Deer Jade
- Dezko
- Diesel
- DJ Gigola
- Eli & Fur
- Emisopa
- Funk Tribu
- Gareth Emery
- Hardwell
- HoneyLuv
- Indira Paganotto
- Indo Warehouse
- James Hype
- Jessica Audiffred
- ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U (Yousuke Yukimatsu)
- Kai Wachi
- KI/KI
- KinAhau
- Knock2
- Le Twins
- Lea Alva
- Lexi Digital
- Mad Warriors
- Magnolia Coronado
- Mario Santander
- Massano
- Matt
- Mau P B2B The Martinez Brothers
- Max Styler
- Mind Against
- Mita Gami
- Morvius
- Nils Hoffmann
- Roni Martinez
- Sabina Palma
- Saza Fischer
- Sickmode
- sim0ne
- Sound Rush
- Sultan + Shepard
- The Wookies
- Valentino Khan
- Vertile
- Yurgenis
- Yotto
Los artistas que se presentan en concierto el sábado 21 de febrero en EDC 2026 son:
- 8onthebeat
- Adam Beyer
- Adam Ten
- AHEE
- Alatriste B2B Mara Santiago
- Alesso
- Alisha
- Alok
- Angerfist
- ANNA
- Archie Hamilton B2B Riordan
- AZYR
- Black Tiger Sex Machine
- BOLO
- BROSA
- Brunello
- Chan
- Charlotte de Witte
- Chris Lorenzo
- Dan
- Dangr
- Dayana Avila
- Diplo
- Hugel
- Discip
- DJ Mir
- Dombresky
- Dualite
- Eli Brown
- Enrico Sangiuliano
- Eptic
- Fito Silva
- Getter
- GRAVEDGR
- HAJJ
- Hesis
- Interplanetary Criminal
- Jenny Anaya
- Joseph Capriati
- Josh Baker
- Junkie Kid
- Kassie
- Kawas
- Les Castizos
- Little D
- Lokier
- Loud Luxury
- María Nocheydía
- Michael Mayer B2B Rebolledo
- Mike Posner
- Mish
- Patrice Bäumel
- Pawer
- Peces Raros
- Piero Cerritelli
- Rigopolar
- RØZ
- Sam Feldt
- Seth Troxler
- Shanti Clasing
- Sidney Charles
- Silvie Loto
- Six Sex
- Sol Ortega
- Sullivan King
- TAAO
- TBX
- Villaseñor
- Xandra
Mientras que para el día domingo 22 de febrero en el EDC 2026 los artistas en concierto son:
- Adalamoon
- Adrián Mills B2B Cloudy
- Ahmed Spins B2B LP Giobbi
- Alby Loud
- Ana Morzz & Kate Gozz (present: b2blondes)
- Andre VII
- Anetha B2B Odymel
- ANYMA
- Aranxa B2B K1
- Argüello
- Audien
- Beltran B2B Maetrik (Maceo Plex)
- Ben Hemsley
- Ben Sterling
- Calabasa
- Carlos Martz
- Celice B2B Sadgal
- Darude
- Dennis Cruz
- DJ Alan Rosales B2B DJ Mouse
- DJibouti
- Ezya
- Fanny
- Felipe Gordon
- Fenrick B2B PRADA2000
- FUMI B2B Serafina
- GRiZ
- Gusty DJ
- HAYLA
- Holy Priest
- IMA
- Infected Mushroom
- ISOxo
- Jamie Jones
- Jeffrey Sutorius
- John Summit
- JSTJR
- Karlo
- Kevin Brand
- Kevin de Vries
- Key4050
- Level Up
- Levity
- Lo Stine
- Los Dutis
- Malugi
- Matty Ralph
- Mayte MX
- Mike Epsse
- Mila
- MNTY
- Nana Nina
- Noise Mafia B2B Peter Blue
- Restricted
- Roman Messer
- Rossi.
- Sammy Virji
- San Holo (Wholesome Riddim Set)
- Sander van Doorn
- SEBAXXSS
- Steve Angello
- Tape B
- Tom & Collins
- Trym
- Ugly Lungs
- Vini Vici
- Westend
- Yazz Escobar
- Yissel De Anda
- Zedd
Horarios EDC México 2026: viernes 20 de febrero
Estos son los horarios por escenario para el EDC México 2026 del viernes 20 de febrero:
EDC México 2026: Escenario KineticFIELD
- 4:00 pm – 4:50 pm — Saza Fischer
- 4:50 pm – 5:50 pm — Crystal B2B Sommer
- 5:50 pm – 6:50 pm — Sno
- 6:50 pm – 7:52 pm — Gareth Emery
- 7:52 pm – 7:56 pm — Intermezzo: Tranceformation
- 7:56 pm – 9:21 pm — James Hype
- 9:21 pm – 9:25 pm — Intermezzo: This Is House Music
- 9:25 pm – 10:45 pm — Knock2
- 10:45 pm – 10:49 pm — Intermezzo: Metropolis Bass City
- 10:49 pm – 12:19 am — Above & Beyond
- 12:19 am – 12:23 am — Intermezzo: Technopolis
- 12:23 am – 1:53 am — Hardwell
- 1:53 am – 1:59 am — Kinetic Celebration – City of Sound
EDC México 2026: Escenario CircuitGROUNDS
- 4:00 pm – 4:45 pm — Matt
- 4:45 pm – 5:45 pm — Aaron Sevilla
- 5:45 pm – 6:45 pm — Honeyluv
- 6:45 pm – 8:00 pm — Armand Van Helden
- 8:00 pm – 9:15 pm — Max Styler
- 9:15 pm – 10:30 pm — CamelPhat
- 10:30 pm – 12:00 am — Chris Lake
- 12:00 am – 2:00 am — Mau P B2B The Martinez Brothers
EDC México 2026: Escenario NeonGARDEN
- 4:00 pm – 5:15 pm — Baggi
- 5:15 pm – 6:30 pm — DJ Gigola
- 6:30 pm – 8:00 pm — KVNTRIBU
- 8:00 pm – 9:30 pm — KI/KI
- 9:30 pm – 11:00 pm — Indira Paganotto
- 11:00 pm – 12:30 am — Yousuke Yukimatsu
- 12:30 am – 2:00 am — 999999999
Horarios EDC México 2026: sábado 21 de febrero
Horarios por escenario para el sábado 21 de febrero en el EDC México 2026:
EDC México 2026: Escenario KineticFIELD
- 3:00 pm – 3:45 pm — Little D
- 3:45 pm – 4:30 pm — Hajj
- 4:30 pm – 5:25 pm — Xandra
- 5:25 pm – 6:22 pm — Mike Posner
- 6:22 pm – 7:22 pm — Sam Feldt
- 7:22 pm – 8:28 pm — Dombresky
- 8:28 pm – 8:32 pm — Intermezzo: Metropolis Bass City
- 8:32 pm – 9:46 pm — Loud Luxury
- 9:46 pm – 9:50 pm — Intermezzo: Tranceformation
- 9:50 pm – 11:00 pm — Alok
- 11:00 pm – 11:04 pm — Intermezzo: This Is House Music
- 11:04 pm – 12:34 am — Diplo B2B Hugel
- 12:34 am – 12:38 am — Intermezzo: Technopolis
- 12:38 am – 1:53 am — Alesso
- 1:53 am – 1:59 am — Kinetic Celebration: City of Sound
EDC México 2026: Escenario CircuitGROUNDS
- 3:00 pm – 4:00 pm — Kassie
- 4:00 pm – 5:00 pm — Shanti Clasing
- 5:00 pm – 6:00 pm — Lokier
- 6:00 pm – 7:00 pm — Røz
- 7:00 pm – 8:15 pm — ANNA
- 8:15 pm – 9:30 pm — Enrico Sangiuliano
- 9:30 pm – 11:00 pm — Eli Brown
- 11:00 pm – 12:30 am — Adam Beyer
- 12:30 am – 2:00 am — Charlotte de Witte
EDC México 2026: Escenario NeonGARDEN
- 3:00 pm – 4:00 pm — Villaseñor
- 4:00 pm – 5:00 pm — Brunello
- 5:00 pm – 6:15 pm — Silvie Loto
- 6:15 pm – 8:00 pm — Josh Baker
- 8:00 pm – 10:00 pm — Adam Ten B2B Mita Gami
- 10:00 pm – 12:00 am — Seth Troxler
- 12:00 am – 2:00 am — Joseph Capriati
Horarios EDC México 2026: domingo 22 de febrero
Los horarios por escenario para el domingo 22 de febrero en el EDC México 2026 serán:
EDC México 2026: Escenario KineticFIELD
- 3:00 pm – 3:45 pm — Yissel de Anda
- 3:45 pm – 4:45 pm — Karlo
- 4:45 pm – 5:45 pm — Tom & Collins
- 5:45 pm – 6:53 pm — Malugi
- 6:53 pm – 8:22 pm — Ahmed Spins B2B LP Giobbi
- 8:22 pm – 8:26 pm — Intermezzo: Tranceformation
- 8:26 pm – 9:56 pm — Kevin de Vries
- 9:56 pm – 10:00 pm — Intermezzo: This Is House Music
- 10:00 pm – 11:15 pm — Steve Angello
- 11:15 pm – 11:19 pm — Intermezzo: Metropolis Bass City
- 11:19 pm – 12:34 am — John Summit
- 12:34 am – 12:38 am — Intermezzo: Technopolis
- 12:38 am – 1:53 am — Anyma
- 1:53 am – 1:59 am — Kinetic Celebration: City of Sound
EDC México 2026: Escenario CircuitGROUNDS
- 3:00 pm – 4:00 pm — Ana Morss & Kate Gozz Present: B2Blondes
- 4:00 pm – 5:00 pm — Pahua
- 5:00 pm – 6:25 pm — Westend
- 6:25 pm – 7:15 pm — Hayla
- 7:15 pm – 8:30 pm — JigitZ
- 8:40 pm – 9:55 pm — GRiZ
- 10:00 pm – 11:15 pm — ISOxo
- 11:15 pm – 12:45 am — Sammy Virji
- 12:45 am – 2:00 am — Zedd
EDC México 2026: Escenario NeonGARDEN
- 3:00 pm – 4:00 pm — MNTY
- 4:00 pm – 5:00 pm — Andre VII
- 5:00 pm – 6:00 pm — DJIBOUTI
- 6:00 pm – 7:00 pm — Rossi.
- 7:00 pm – 8:00 pm — Ben Sterling
- 8:00 pm – 9:30 pm — Dennis Cruz
- 9:30 pm – 11:00 pm — Jamie Jones
- 11:00 pm – 12:30 am — AK Macéo B2B Alex
- 12:30 am – 2:00 am — Beltran B2B Metrik