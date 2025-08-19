Entre Amigos llega este 19 y 20 de agosto en concierto al Auditorio Nacional con lo mejor de la música y las interpretaciones de:

Lucero de 55 años

Manuel Mijares de 67 años

Yuri de 61 años

Emmanuel e 70 años

Así que prepárate para los conciertos de Entre Amigos en el Auditorio Nacional con el horario y hora en la que terminan.

Horario y hora en la qué terminan los conciertos de Entre Amigos en Auditorio Nacional del 19 y 20 de agosto

Prepara tu itinerario para los conciertos de Entre Amigos en Auditorio Nacional del 19 y 20 de agosto, pues te dejamos el horario y hasta hora en la que terminan para que no te ningún momento:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 30 temas en vivo aproximadamente

Duración: Aproximadamente 2:00 horas de música en vivo

Hora en la que termina: Alrededor de la 10:30 de la noche

Entre Amigos (OCESA)

Entre Amigos promete dos noches inolvidables en el Auditorio Nacional este 19 y 20 de agosto en concierto

Entre Amigos promete dos noches inolvidables en el Auditorio Nacional este 19 y 20 de agosto en concierto

Este 19 y 20 de agosto el Auditorio Nacional retumbara de nostalgia con los conciertos de Entre Amigos.

Con lo mejor de la música de Lucero, Mijares, Yuri y Emmanuel con un repertorio en el setlist de canciones que te llevará a recorrer sus grandes éxitos.

Canciones de Lucero, Mijares, Yuri y Emmanuel que serán únicas al unir sus voces y darles el toque Entre amigos.

Por lo que los conciertos Entre Amigos prometen ser inolvidables en el Auditorio Nacional , tras su paso en el Palacio de los Deportes.

“Entre amigos” (Lucero 'X' @LuceroMexico)

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.

Así que toma en cuenta estos detalles que te dejamos y disfruta de los conciertos de Entre Amigos en el Auditorio Nacional del 19 y 20 de agosto.