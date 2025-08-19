Entre Amigos llega este 19 y 20 de agosto en concierto al Auditorio Nacional con lo mejor de la música y las interpretaciones de:
- Lucero de 55 años
- Manuel Mijares de 67 años
- Yuri de 61 años
- Emmanuel e 70 años
Así que prepárate para los conciertos de Entre Amigos en el Auditorio Nacional con el horario y hora en la que terminan.
Horario y hora en la qué terminan los conciertos de Entre Amigos en Auditorio Nacional del 19 y 20 de agosto
Prepara tu itinerario para los conciertos de Entre Amigos en Auditorio Nacional del 19 y 20 de agosto, pues te dejamos el horario y hasta hora en la que terminan para que no te ningún momento:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 30 temas en vivo aproximadamente
- Duración: Aproximadamente 2:00 horas de música en vivo
- Hora en la que termina: Alrededor de la 10:30 de la noche
Entre Amigos promete dos noches inolvidables en el Auditorio Nacional este 19 y 20 de agosto en concierto
Este 19 y 20 de agosto el Auditorio Nacional retumbara de nostalgia con los conciertos de Entre Amigos.
Con lo mejor de la música de Lucero, Mijares, Yuri y Emmanuel con un repertorio en el setlist de canciones que te llevará a recorrer sus grandes éxitos.
Canciones de Lucero, Mijares, Yuri y Emmanuel que serán únicas al unir sus voces y darles el toque Entre amigos.
Por lo que los conciertos Entre Amigos prometen ser inolvidables en el Auditorio Nacional, tras su paso en el Palacio de los Deportes.
Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.
Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.
Así que toma en cuenta estos detalles que te dejamos y disfruta de los conciertos de Entre Amigos en el Auditorio Nacional del 19 y 20 de agosto.