El Auditorio Nacional recibirá 2 fechas que prometen en concierto a Entre Amigos este 19 y 20 de agosto con:

  • Lucero de 55 años
  • Mijares de 67 años
  • Yuri de 61 años
  • Emmanuel e 70 años

Y si eres de los que no te perderás de los conciertos de Entre Amigos en el Auditorio Nacional presta atención con todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero.

Setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Entre Amigos en el Auditorio Nacional del 19 y 20 de agosto

La gira de Entre Amigos llega este 19 y 20 de agosto 2025 al Auditorio Nacional; a continuación el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento de los esperados conciertos:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  • Hora: 8:30 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: 30 temas en vivo aproximadamente

Estos serían los temas en el setlist de canciones para los conciertos de Entre Amigos en el Auditorio Nacional del 19 y 20 de agosto

Los conciertos Entre Amigos en el Auditorio Nacional llegan este 19 y 20 de agosto con los grandes éxitos de los emblemáticos intérpretes mexicanos.

Por lo que será un recorrido con sus mejores éxitos a lo largo de sus exitosas carreras con interpretaciones Entre Amigos.

Por lo que se espera que los temas en el setlist de canciones en los conciertos Entre Amigos en el Auditorio Nacional sean los siguientes:

  1. El apagón / Bella señora / Ya no / Bella
  2. Tácticas de guerra
  3. Me alimento de ti
  4. Yo te pido amor
  5. Si antes te hubiera conocido
  6. Al final
  7. Si me tenías
  8. Aire
  9. Sobreviviré
  10. La maldita primavera
  11. Veleta
  12. Es ella más que yo
  13. Rey Azul
  14. No hace falta
  15. El privilegio de amar
  16. Llorar
  17. Ya no vives en mí
  18. Para amarnos más
  19. Es mi mujer
  20. Vivo
  21. Tengo mucho que aprender de ti
  22. Electricidad
  23. Vete con ella
  24. De qué te vale fingir
  25. Detrás de mi ventana
  26. Soldado del amor
  27. Uno entre mil
  28. La chica de humo
  29. La última luna
  30. Cuéntame / Corazón de melao / Baño de mujeres / ¿Qué te pasa?