El Auditorio Nacional recibirá 2 fechas que prometen en concierto a Entre Amigos este 19 y 20 de agosto con:
- Lucero de 55 años
- Mijares de 67 años
- Yuri de 61 años
- Emmanuel e 70 años
Y si eres de los que no te perderás de los conciertos de Entre Amigos en el Auditorio Nacional presta atención con todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero.
Setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Entre Amigos en el Auditorio Nacional del 19 y 20 de agosto
La gira de Entre Amigos llega este 19 y 20 de agosto 2025 al Auditorio Nacional; a continuación el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento de los esperados conciertos:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 30 temas en vivo aproximadamente
Estos serían los temas en el setlist de canciones para los conciertos de Entre Amigos en el Auditorio Nacional del 19 y 20 de agosto
Los conciertos Entre Amigos en el Auditorio Nacional llegan este 19 y 20 de agosto con los grandes éxitos de los emblemáticos intérpretes mexicanos.
Por lo que será un recorrido con sus mejores éxitos a lo largo de sus exitosas carreras con interpretaciones Entre Amigos.
Por lo que se espera que los temas en el setlist de canciones en los conciertos Entre Amigos en el Auditorio Nacional sean los siguientes:
- El apagón / Bella señora / Ya no / Bella
- Tácticas de guerra
- Me alimento de ti
- Yo te pido amor
- Si antes te hubiera conocido
- Al final
- Si me tenías
- Aire
- Sobreviviré
- La maldita primavera
- Veleta
- Es ella más que yo
- Rey Azul
- No hace falta
- El privilegio de amar
- Llorar
- Ya no vives en mí
- Para amarnos más
- Es mi mujer
- Vivo
- Tengo mucho que aprender de ti
- Electricidad
- Vete con ella
- De qué te vale fingir
- Detrás de mi ventana
- Soldado del amor
- Uno entre mil
- La chica de humo
- La última luna
- Cuéntame / Corazón de melao / Baño de mujeres / ¿Qué te pasa?