El Auditorio Nacional recibirá 2 fechas que prometen en concierto a Entre Amigos este 19 y 20 de agosto con:

Lucero de 55 años

Mijares de 67 años

Yuri de 61 años

Emmanuel e 70 años

Y si eres de los que no te perderás de los conciertos de Entre Amigos en el Auditorio Nacional presta atención con todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero.

Setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Entre Amigos en el Auditorio Nacional del 19 y 20 de agosto

La gira de Entre Amigos llega este 19 y 20 de agosto 2025 al Auditorio Nacional; a continuación el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento de los esperados conciertos:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 30 temas en vivo aproximadamente

Nos esperan dos noches mágicas Entre Amigos❤️

Nos esperan dos noches mágicas Entre Amigos❤️

¡Nos vemos en el Auditorio Nacional!

Estos serían los temas en el setlist de canciones para los conciertos de Entre Amigos en el Auditorio Nacional del 19 y 20 de agosto

Los conciertos Entre Amigos en el Auditorio Nacional llegan este 19 y 20 de agosto con los grandes éxitos de los emblemáticos intérpretes mexicanos.

Por lo que será un r ecorrido con sus mejores éxitos a lo largo de sus exitosas carreras con interpretaciones Entre Amigos.

Por lo que se espera que los temas en el setlist de canciones en los conciertos Entre Amigos en el Auditorio Nacional sean los siguientes: