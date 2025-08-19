Tony Mils -de 23 años de edad- dará un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional; te damos el precio de los boletos, fecha y preventa.

“Escribí esto para ti” es el nombre de la gira con la que Tony Miles llevará su música a CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Tony Mils en el Lunario del Auditorio Nacional: Precio de los boletos

El concierto de Tony Mils en el Lunario del Auditorio Nacional tendrá dos zonas:

General de pie

VIP General

Ticketmaster no ha revelado el precio de los boletos para el concierto de Tony Mils en el Lunario del Auditorio Nacional.

Pero, los costos podría oscilar entre los los 400 y mil pesos, más cargos por servicio.

Tony Mils tendrá un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional (X/@ocesa_total)

¿Cuándo es el concierto de Tony Mils en el Lunario del Auditorio Nacional?

El concierto de Tony Mils en el Lunario del Auditorio Nacional será el domingo 23 de noviembre de 2025.

El Lunario del Auditorio Nacional se ubica en Avenida Paseo de la Reforma, número 50, Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las estaciones de Metro más cercanas al Lunario del Auditorio Nacional son Auditorio y Polanco de la Línea 7.

Fecha de preventa para el concierto de Tony Mils en el Lunario del Auditorio Nacional

La preventa para el concierto de Tony Mils en la CDMX será a través de Ticketmaster el jueves 21 de agosto a las 11:00 de la mañana.

Recuerda que la preventa es exclusiva para clientes Banamex.

Mientras que la venta general será el viernes 22 de agosto a las 11:00 de la mañana.

Tony Mils, nieto de Carlos Slim (@tonymils / Instagram)

Tony Mils tendrá 3 conciertos en México

La gira de Tony Mils, “Escribí esto para ti”, tendrá tres fechas en México:

1 de noviembre: Monterrey en el Foro Tims

6 de noviembre: Guadalajara en el C3 Stage

23 de noviembre: CDMX en el Lunario del Auditorio Nacional