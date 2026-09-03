Yuridia, cantante mexicana, se presentará en el Estadio GNP Seguros de la CDMX los días 3 y 4 de septiembre de 2026 con su gira de conciertos Las Cartas Sobre La Mesa.
Y para disfrutar de la música de Yuridia te tenemos a continuación todos los detalles de setlist y telonero para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 37 temas en vivo
- Duración de concierto: 3 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posible setlist para los concierto de Yuridia en el Estadio GNP Seguros del 3 y 4 de septiembre
Las Cartas Sobre La Mesa de Yuridia está por tener dos fechas en concierto en el Estadio GNP Seguros los días 3 y 4 de septiembre que prometen.
Por lo que los posibles temas para los concierto de Yuridia serán un recorrido entre los género del mariachi, banda y baladas con un setlist de canciones compuesto por:
- No son horas
- Malamente
- Para que seas feliz
- Brujería
- Él lo tiene todo
- Como yo nadie te ha amado
- Señora
- Ya es muy tarde
- Lo que son las cosas
- Cobarde
- Te equivocaste
- Ya te olvidé
- Angel
- Te dejo
- Llévate
- Alma enamorada
- Maldita primavera
- Enamorada y herida
- Si quieres verme llorar
- Querida socia
- Besos y copas
- Costumbres
- Así fue
- ¿Qué nos pasó?
- Se va a terminar
- No la beses
- Sin llorar
- Si no piensas cambiar
- ¿Con qué se pega un corazón?
- ¿Y qué tal si funciona?
- Me hace tanto bien
- Mi eterno amor secreto
- Amigos no por favor
- Cumbia
- Felicítalo
- La bienvenida
- Qué agonía