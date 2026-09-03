Yuridia, cantante mexicana, se presentará en el Estadio GNP Seguros de la CDMX los días 3 y 4 de septiembre de 2026 con su gira de conciertos Las Cartas Sobre La Mesa.

Y para disfrutar de la música de Yuridia te tenemos a continuación todos los detalles de setlist y telonero para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 37 temas en vivo
  • Duración de concierto: 3 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Concierto de Yuridia en Estadio GNP Seguros
Concierto de Yuridia en Estadio GNP Seguros

Posible setlist para los concierto de Yuridia en el Estadio GNP Seguros del 3 y 4 de septiembre

Las Cartas Sobre La Mesa de Yuridia está por tener dos fechas en concierto en el Estadio GNP Seguros los días 3 y 4 de septiembre que prometen.

Por lo que los posibles temas para los concierto de Yuridia serán un recorrido entre los género del mariachi, banda y baladas con un setlist de canciones compuesto por:

  1. No son horas
  2. Malamente
  3. Para que seas feliz
  4. Brujería
  5. Él lo tiene todo
  6. Como yo nadie te ha amado
  7. Señora
  8. Ya es muy tarde
  9. Lo que son las cosas
  10. Cobarde
  11. Te equivocaste
  12. Ya te olvidé
  13. Angel
  14. Te dejo
  15. Llévate
  16. Alma enamorada
  17. Maldita primavera
  18. Enamorada y herida
  19. Si quieres verme llorar
  20. Querida socia
  21. Besos y copas
  22. Costumbres
  23. Así fue
  24. ¿Qué nos pasó?
  25. Se va a terminar
  26. No la beses
  27. Sin llorar
  28. Si no piensas cambiar
  29. ¿Con qué se pega un corazón?
  30. ¿Y qué tal si funciona?
  31. Me hace tanto bien
  32. Mi eterno amor secreto
  33. Amigos no por favor
  34. Cumbia
  35. Felicítalo
  36. La bienvenida
  37. Qué agonía