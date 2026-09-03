Yuridia, cantante mexicana, se presentará en el Estadio GNP Seguros de la CDMX los días 3 y 4 de septiembre de 2026 con su gira de conciertos Las Cartas Sobre La Mesa.

Y para disfrutar de la música de Yuridia te tenemos a continuación todos los detalles de setlist y telonero para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 37 temas en vivo

Duración de concierto: 3 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Yuridia en Estadio GNP Seguros

Posible setlist para los concierto de Yuridia en el Estadio GNP Seguros del 3 y 4 de septiembre

Las Cartas Sobre La Mesa de Yuridia está por tener dos fechas en concierto en el Estadio GNP Seguros los días 3 y 4 de septiembre que prometen.

Por lo que los posibles temas para los concierto de Yuridia serán un recorrido entre los género del mariachi, banda y baladas con un setlist de canciones compuesto por: