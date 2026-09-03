Los días 3 y 4 de septiembre se presenta en concierto el cantautor Siddhartha en el Palacio de los Deportes de la CDMX.
Disfruta de todo momento de Siddhartha en el Palacio de los Deportes con los detalles del horario de los conciertos:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero jueves 3 de septiembre: Sin telonero confirmado
- Telonero viernes 4 de septiembre: Rubytates
- Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 hora de música
- Hora en la que terminan los conciertos: 10:00 de la noche
Tú y Yo y Tour de Siddhartha llega al Palacio de los Deportes el 3 y 4 de septiembre
Siddhartha llega al Palacio de los Deportes el 3 y 4 de septiembre con su esperada gira de conciertos Tú y Yo y Tour, así que ya tienes todo para disfrutar de la música.
Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.
Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.
Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.