Los días 3 y 4 de septiembre se presenta en concierto el cantautor Siddhartha en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Disfruta de todo momento de Siddhartha en el Palacio de los Deportes con los detalles del horario de los conciertos:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero jueves 3 de septiembre: Sin telonero confirmado

Telonero viernes 4 de septiembre: Rubytates

Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo

Duración: Se estima 2 hora de música

Hora en la que terminan los conciertos: 10:00 de la noche

Concierto de Siddhartha en Palacio de los Deportes (Siddhartha)

Tú y Yo y Tour de Siddhartha llega al Palacio de los Deportes el 3 y 4 de septiembre

Siddhartha llega al Palacio de los Deportes el 3 y 4 de septiembre con su esperada gira de conciertos Tú y Yo y Tour, así que ya tienes todo para disfrutar de la música.

Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.