Tini Stoessel, cantante y actriz argentina está de regreso a México con concierto este viernes 4 de septiembre en la Arena CDMX.

Así que prepárate para disfrutar de lo mejor de la música de Tini Stoessel en la Arena CDMX con los detalles de setlist y telonero para su concierto:

Apertura de puertas 18:00 de la tarde

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 37 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Tini Stoessel (Superboletos )

Posible setlist para Tini Stoessel en Arena CDMX

La Arena CDMX será la sede para el esperado concierto de Tini Stoessel con su gira FUTTTURA World Tour este 4 de septiembre.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Tini Stoessel en Arena CDMX serán un recorrido con sus mejores éxitos, siendo los siguientes: