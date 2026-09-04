Tini Stoessel, cantante y actriz argentina está de regreso a México con concierto este viernes 4 de septiembre en la Arena CDMX.

Así que prepárate para disfrutar de lo mejor de la música de Tini Stoessel en la Arena CDMX con los detalles de setlist y telonero para su concierto:

  • Apertura de puertas 18:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 37 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Tini Stoessel
Tini Stoessel (Superboletos )

Posible setlist para Tini Stoessel en Arena CDMX

La Arena CDMX será la sede para el esperado concierto de Tini Stoessel con su gira FUTTTURA World Tour este 4 de septiembre.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de Tini Stoessel en Arena CDMX serán un recorrido con sus mejores éxitos, siendo los siguientes:

  1. El cielo
  2. Fresa
  3. La loto
  4. Muñecas
  5. Las jordans
  6. En mi mundo
  7. Cómo quieres
  8. Te creo
  9. Destinada a brillar / Algo suena en mi
  10. Ser mejor
  11. Siempre brillarás
  12. Cupido
  13. Miedo
  14. Pa
  15. Posta
  16. Ni de ti
  17. Angel
  18. Buenos Aires
  19. Tinta 90
  20. Ellas
  21. Me voy
  22. Down
  23. Una noche más
  24. Buenos Aires
  25. Si tú te vas
  26. Te pido
  27. Acércate
  28. Carne y hueso
  29. Consejo de amor
  30. Fantasi
  31. Universidad
  32. 22
  33. Maldita foto
  34. Bar
  35. Miénteme
  36. La triple T
  37. Cupido